Cobrada mais habitação popular em Nova Odessa

Aliada do ex-vereador e candidato a prefeito de Nova Odessa em 2020, Tiago Lobo (PV), que foi diretor municipal de Habitação, Márcia Rebeschini (PV) teve aprovado esta semana requerimento solicitando informações da Prefeitura sobre convênio com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) para a construção de 100 unidades habitacionais no município, por meio do programa “Nossa Casa CDHU”.

“É o começo do governo Leitinho, mas a cobrança é grande sobre nós”, admite. A vereadora diz que muitas pessoas nutrem o “sonho da casa própria”, mas que ‘caíram no esquecimento’ após alguns anos do último cadastro habitacional realizado pela Administração Municipal. “A moradia é um direito de todo cidadão”, ressalta Rebeschini.

A parlamentar novata citou que o governo anterior, do prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB), aprovou a implantação de 34 loteamentos residenciais e industriais em oito anos. “E as casas populares ficaram um pouco para trás”, analisou. Ela se diz preocupada com o crescimento habitacional dos próximos anos, que poderia passar de 60 mil para 80 mil moradores.

Rebeschini afirmou que a habitação popular teria ficado em “segundo plano” na gestão passada, sendo necessário priorizar as pessoas de baixa renda. O vereador Sebastião Gomes dos Santos-Tiãozinho (PSDB) endossou a preocupação da colega, mas defendeu a gestão tucana. “O prefeito Bill correu atrás e se esforçou para trazer casas populares”, frisou.

Durante discussão na Câmara foi citado que a demanda habitacional é de aproximadamente 6 mil pessoas. Wagner Morais (PSDB) reforçou a defesa do governo tucano e disse que o ex-prefeito Bill viabilizou a implantação de 1.100 unidades habitacionais em oito anos. Disse, em tom desafiador, que “vai torcer” para que o prefeito Leitinho consiga igualar ou superar a marca.

É aguardado posicionamento da Prefeitura, que precisa oficializar a doação do terreno, por meio de projeto de lei à Câmara, além de indicar a demanda específica e licitar a empresa para construir as unidades habitacionais. A área a ser doada está localizada na Rua dos Jacarandás, no Jardim das Palmeiras, ao lado da escola do Sesi (Serviço Social da Indústria).