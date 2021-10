Cobra gigante encontrada dentro da piscina

Encontrar animais indesejáveis não é algo muito legal, ainda mais se isso atrapalhar seu dia na piscina. E com o calor que anda fazendo por aqui é bem possível que você possa se deparar com algo animalzinho nadando na piscina ai da sua casa. Vem comigo e vamos conferir:

ANIMAIS SELVAGENS ENCONTRADOS EM PISCINAS

ALCE GIGANTE

No ano de 2019 uma família chegou em casa e se deparou com uma cena que se não tivesse sido filmado ninguém acreditaria. Isso porque um alce gigante estava nadando tranquilamente na piscina da família. Segundo biólogos que foram acionados juntamente com funcionários da vida selvagem de New Hampshire Estados Unidos isso ocorreu porque era época de procriação e assim os machos saem a procura de uma parceira e foi nesse momento que o alce acabou caindo na piscina da família. O departamento de vida selvagem montou alguns degraus dentro da piscina e com o auxílio uma corda conseguiram retirar o animal de dentro da piscina.

URSO

Julho de 2021 o casal Tiffany e Kevin retornaram até sua residência e encontraram um cena muito fofa. O casal se deparou com dois filhotes de urso brincando próximo da piscina de casa. A ursa estava junto com seus filhotes também e ficou próximo, os pequenos animais queriam apenas se divertir e foram direto para a piscina e decidiram que como era um dia quente o melhor a se fazer era aproveitar e dar um mergulho e foi nesse momento que a festas começou, os dois ursos ficaram brincando na água até decidirem que era hora de ir embora, foi então que saíram da água e foram embora.

BABUINOS SELVAGENS

Quando estamos passeando em uma floresta podemos topar com diversos animais selvagens como por exemplo os babuínos, más já imaginou você estar tirando umas férias e ao voltar para o quarto para admirar a vista do local você acaba encontrando dois babuínos brincando na piscina da sua cabana. A dupla foi filmada por Garth Bradley que registrou tudo na África do Sul. O rapaz explicou que ouviu um barulho do lado de fora e foi verificar isso porque os animais já haviam visitado ele algumas vezes, Bradley afirmou que presenciar esse momento era foi incrível. Os animais brincaram na piscina por um tempo e em seguida voltaram para a natureza.

CROCODILO

Ainda na África do Sul um casal ficou assustado após acordar e ir conferir suas imagens das câmeras de segurança, o que deixou o casal com medo foi o fato de encontrar um crocodilo de três metros de comprimentos à espreita dentro da piscina. De imediato ligaram para uma equipe especialista em animais selvagens que foram até o local. Foi necessário quatro especialistas em animais para chegarem a decisão da melhor forma para retirarem o animal dali. No vídeo podemos ver as tentativas para resgatar o animal até que os especialistas conseguem retirar ele da piscina. Após isso o crocodilo foi levado para um local que não oferecesse perigo a outros moradores.

COBRA

O que faria se após se preparar para curtir sua piscina ao chegar nela você encontra uma cobra gigante próximo a borda da piscina. Más calma, calma, não estou falando sobre esta cobrinha ai, a que estou falando é uma píton gigante que uma moradora

mde Miami encontrou se refrescando dentro da piscina da sua casa. Os moradores chamaram o departamento que cuida da remoção e captura destes animais, o animal realmente era bem grande e foi capturado com sucesso e após isso foi devolvida a natureza longe daquele local. E você gostou desse vídeo conta pra mim ai nos comentários.

LINK DO VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=hYayN1GzQkc

Fonte: Mais Curiosidades