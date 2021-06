Cobra importada encontrada em Americana

O cumprimento de mandados de Busca Domiciliar por parte da Dig de Americana localizou uma cobra da espécie “corn snake” proveniente da região sudeste dos Estados Unidos da América. Também foram localizadas algumas porções de maconha. O animal foi recolhido por um biólogo e encaminhado para o Zoológico de Americana para passar por exames.

Quatro pessoas foram presas por agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, após uma operação que investiga uma tentativa de latrocino ocorrido em fevereiro deste ano em uma pizzaria no bairro Cidade Jardim. O autor foi preso. De acordo com os agentes, a DIG vem investigando o crime de latrocínio tentado ocorrido no mês de fevereiro deste ano na Pizzaria Taverna, onde um indivíduo armado adentrou no local rendendo um motoboy e uma funcionária do estabelecimento anunciando o roubo, o criminoso levou as vítimas para os fundos do estabelecimento onde exigia dinheiro e as chaves da moto, enquanto a funcionária entregava-lhe o dinheiro, em um momento de distração do criminoso, o motoboy reagiu ao assalto, sendo atingido por disparos efetuados pelo criminoso.

Nas primeiras horas desta manhã sexta-feira (18) a DIG de Americana deflagrou a Operação“Taverna” no intuito de cumprir cinco Mandados de Busca Domiciliar e o Mandado de Prisão Temporária expedido contra o autor do Latrocínio Tentado, o suspeito de 39 anos foi capturado e conduzido até a DIG, onde após o registro a ocorrência, permaneceu preso a disposição da Justiça.

Após policialpadrao.com.br