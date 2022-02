Nova loja da Cobasi na Av Brasil deve gerar 200 empregos

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam investidores de Americana para o anúncio da instalação da unidade da rede de lojas Cobasi Pet Shop na Avenida Brasil. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (17).

O prédio terá aproximadamente 1.000 metros quadrados de área construída e a previsão da empresa responsável é de iniciar as obras ainda esta semana. A entrega e abertura da loja está prevista para setembro deste ano e cerca de 200 empregos diretos e indiretos serão gerados neste processo.

Chico e Odir receberam Luis Carlos Panhossi, gerente de negócios da holding Silveira e Moraes Administradora de Imóveis, e Celso Lahr, diretor administrativo da Pentax Pré-Fabricados, empresa responsável pelo projeto e construção. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, também participou do anúncio.

“Obrigado por investirem e acreditarem em Americana. Fico muito feliz com a oportunidade de anunciar a vinda de mais uma empresa para nossa cidade. O desenvolvimento de Americana se dá através de parcerias como esta e estamos sempre à disposição”, declarou o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, também destacou o papel da iniciativa privada. “É uma grande satisfação participar de mais um anúncio positivo para o desenvolvimento econômico do governo Chico e Odir, que ao lado dos empresários estão reerguendo Americana”, destacou.

A Cobasi inaugurou sua primeira loja em 1985 em São Paulo com o conceito de megaloja voltada especialmente para o cuidado de animais de estimação. Atualmente está presente em 11 estados com mais de 130 lojas, com mix de produtos próprios e importados voltados ao mercado pet.