CNN vence o Prêmio Caboré 2020

Com pouco mais de oito meses de atuação no Brasil, a CNN foi a grande vencedora deste ano do prêmio Caboré na categoria “Veículo de Comunicação — Produtor de Conteúdo”. O anúncio foi feito na noite de ontem (02), em cerimônia adaptada aos protocolos de segurança e transmitida pelas redes sociais.

O Caboré é o maior e mais importante prêmio do mercado de comunicação, marketing e mídia do país. Criado em 1980 pelo grupo Meio & Mensagem, é marcado pelo caráter transparente com que escolhe seus vencedores, definidos pelo voto direto dos profissionais que atuam no mercado: anunciantes, agências de publicidade e veículos.

Concorreram com a CNN ao prêmio de Veículo de Comunicação o jornal Folha de S.Paulo e a Turner, do grupo Warner Midia. Nos anos anteriores, essa mesma categoria foi vencida por veículos como Globo, UOL, Globonews, entre outros.

O prêmio foi recebido pelo CEO e fundador da CNN Brasil, Douglas Tavolaro. “Desde nossa estreia, no dia 15 de março deste ano atípico, estamos concentrados em produzir um conteúdo jornalístico imparcial, relevante e de qualidade. Essa conquista representa muito para todos nós da CNN, por mostrar que o mercado publicitário reconheceu o nosso trabalho. Provamos que havia espaço para um novo canal de notícias no Brasil. Vencer o Caboré fortalece a credibilidade da nossa marca“, destacou Tavolaro.

“Agradecemos ao Meio & Mensagem e a todos que votaram na CNN Brasil. Esse prêmio é o melhor presente de final de ano que nossa equipe poderia receber, pois é a consagração do trabalho e do empenho de cada um nos últimos meses. Nada melhor do que o reconhecimento do próprio mercado para mostrar, definitivamente, que estamos no caminho certo”, disse Marcos Vinícius Chisco, Vice-presidente Comercial do canal, que que também esteve presente à premiação.

Sobre a CNN Brasil

A CNN Brasil é conduzida pelo grupo brasileiro de mídia NovusMídia, conforme acordo de licenciamento de marca estabelecido com a CNN International Commercial (CNNIC), que abrange o acesso a certas propriedades, incluindo conteúdo da CNN International. O canal de notícias 24 horas está disponível desde o dia 15 de março de 2020 para assinantes da TV paga, no canal 577, e também nas plataformas digitais.

Em setembro de 2020 lançou a CNN Rádio, em parceria com a Rede Transamérica, para levar conteúdo jornalístico para 196 cidades brasileiras, com alcance potencial de 55 milhões de ouvintes.

Em outubro do mesmo ano criou uma nova unidade de negócios dentro de sua estrutura: a CNN Eventos. Seguindo o modelo consolidado realizado pela CNN americana, o projeto vai realizar fóruns, summits e debates para diversos segmentos do mercado. www.cnnbrasil.com.br