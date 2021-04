CM de Sumaré discute caçambas, motoclube e agricultura

Três projetos de lei estão pautados na Ordem do Dia da 13ª sessão ordinária da Câmara de Sumaré. A reunião on-line está marcada para esta terça-feira, dia 27, a partir das 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

Os vereadores iniciam a votação com o PL nº 82/2021, que retorna à Ordem do Dia após pedido de vista do próprio autor da matéria, o vereador Ney do Gás (Cidadania). O projeto institui o Dia Municipal do Insanos Moto Clube do Brasil no calendário oficial de eventos de Sumaré.

Em seguida, os parlamentares votam o PL nº 07/2021, de autoria do presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), que dispõe sobre a obrigatoriedade de padronização e sinalização retrorreflexiva nas caçambas estacionárias na cidade.

Por fim, será apreciado o PL nº 115/2021, proposto pelo vereador Ulisses Gomes (PT), que institui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar no âmbito do município de Sumaré, na modalidade compra e doação simultânea.