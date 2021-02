Clubhouse cresce 100 vezes e ameaça TikTok

Fevereiro 2021 – Na última semana, um aplicativo virou o novo queridinho dos principais influenciadores no Brasil. Trata-se do Clubhouse, rede social que funciona como um podcast interativo. Dentro dele, cada pessoa pode abrir uma sala e conversar com outros “speakers” e espectadores também podem “levantar a mão” na expectativa de entrar na conversa.

A Conversion, agência especialista em Search Engine Optimization (SEO), realizou um levantamento analisando o comportamento do usuário nas buscas para entender o interesse pelo Clubhouse. Foi constatado que, neste início de fevereiro em comparação a setembro, 6 meses atrás e quando o aplicativo tinha apenas 3 meses de vida, as buscas pelo novo sistema já cresceram 100 vezes. O número considera uma projeção para todo o mês de fevereiro e poderá variar, para cima ou para baixo, na consolidação dos dados na virada do mês.

Fora do Brasil, o aplicativo também é sensação e, na mesma análise, mundialmente as buscas por Clubhouse cresceram na ordem de 11 vezes.

No fim de semana, Clubhouse desbanca TikTok nas buscas

Analisando as buscas diárias por cada TikTok e Clubhouse, contatou-se que, a partir do último dia 3, começa o crescimento do novo queridinho que, no sábado, destronou o TikTok.

No final de semana, nomes como Flávio Augusto, Thiago Nigro e Guilherme Benchimol participaram de ‘lives de voz’ no aplicativo. Esse movimento foi o suficiente para que, no sábado, o Clubhouse ultrapassasse o TikTok.

“O Clubhouse é o maior fenômeno dos últimos tempos e atraiu usuários pela sua estratégia de começar pelos perfis mais influentes da Internet e gerar escassez, já que só é possível entrar através de convites e o aplicativo só está disponível para iPhones”, avalia Diego Ivo, fundador e CEO da Conversion.

Share of Search das principais redes sociais no País

Usando a metodologia Share of Search, que é preditiva em relação à participação de mercado de cada uma das marcas, foram postas à prova as principais redes sociais. A análise foi realizada no período de 31 de janeiro a 7 de fevereiro e, nesse retrato mais ‘macro’, o Clubhouse ainda está atrás do TikTok. Facebook é a rede social líder.

“O Facebook é a principal rede dos brasileiros, mesmo que ele já não seja tão hype como os novatos TikTok e Clubhouse”, comenta Diego Ivo. “O que não podemos deixar de refletir é que, enquanto as redes sociais são movidas pela mudança, o mercado de buscas é dominado por um só player: o Google”, conclui Ivo.