Clubhouse: 4 pontos para entender a rede social do momento

Se você viveu o início dos anos 2000, provavelmente irá se lembrar das antigas salas de bate papo na internet. Antes das mensagens de WhatsApp, era possível conversar com os amigos, flertar com o crush e conhecer novos amigos pelo chat. E por mais incrível que pareça, foi justamente essa a definição mais engraçada que ouvi sobre o Clubhouse, a nova rede social baseada em voz que está se tornando a mais nova febre mundial.

A ideia básica da plataforma, lançada em março de 2020, é que as pessoas conversem e se conectem por áudio, de forma muito similar às salas de chat online que foram muito populares até dez anos atrás. Sua grande diferença é que a conversa não é mais por texto e sim por áudio apenas. Isso mesmo, nada de fotos, mensagens ou vídeos. Quem participa, pode encontrar chats com palestras, músicas, papos sobre tecnologia, entre outros assuntos.

Mesmo exclusiva para convidados, a rede social já conta com 2 milhões de usuários no mundo e gráficos do Google Trends mostram claramente que a tendência não pode ser desprezada, apontando também o crescimento do interesse no Brasil. Apesar de ainda estar em seus primeiros estágios aqui no país, muitas pessoas já começaram a criar eventos e discussões na plataforma de maneira mais ou menos regular, e a cada dia novos nomes aderem às conversas

Para entender mais esse recente fenômeno entre as mídias sociais, destaco quatro pontos para entender o mais novo hype do momento:

Como ser usuário do Clubhouse?

Para entrar na plataforma é necessário receber um convite de uma pessoa que já esteja dentro, como no início do Orkut (quem se lembra desse?). Por enquanto, somente usuários de iOS podem utilizar o aplicativo, pois ainda não há uma versão para dispositivos android e desktop.

Vale lembrar que o app ainda está em fase de testes, portanto, é provável que em pouco tempo esteja disponível para android, assim como a necessidade de convites pode deixar de existir. Uma dica importante é que você já pode entrar na lista de espera e “reservar” o username na plataforma enquanto aguarda o seu convite. Mas, caso você já tenha sido convidado, basta criar a sua conta seguindo as instruções.

É importante ficar atento na hora de escolher o seu nome de usuário, isso deve ser bem pensado, além das preferências e interesses de conteúdo, visto que esses tópicos vão impactar a sua experiência como um todo na plataforma.

Como participar de uma conversa?

Como falamos, ClubHouse é uma rede social baseada em conversas por áudio, mas nem todo mundo precisa falar. Caso prefira, o usuário pode ser somente um ouvinte das conversas que estão acontecendo.

Ao abrir o aplicativo existe uma tela com uma timeline de eventos e chats que estão acontecendo em tempo real. Além disso, aparece um ícone de calendário onde é possível visualizar eventos agendados e que correspondem aos interesses que o usuário indicou no momento da criação de uma conta.

Para começar um chat, basta clicar no botão “Start A Room”. Ao acessar ele, é possível ver a pessoa que estará iniciando uma conversa com três opções básicas: Open, Social e Closed. Na primeira opção, a sala se torna pública e qualquer usuário do Clubhouse poderá entrar e ouvir o bate papo. Em Social, somente pessoas que o usuário convidou ou algum outro usuário que tenha autorização para falar na sala poderão ingressar no espaço e participar da discussão. E na última, apenas o usuário ou alguém que seja moderador da sala poderá convidar ativamente alguém para participar do chat.

Para participar da conversa escolhida, basta usar a função “Raise Your Hand” em uma sala qualquer. Nesse caso os moderadores da sala poderão tornar o usuário um “speaker”, ou seja, uma pessoa com autorização para falar.

Como ganhar mais convites do Clubhouse?

Ao criar uma conta na plataforma o usuário já começa com um determinado número de convites. À medida que utiliza a rede social, seja criando salas de bate-papo, ouvindo as conversas ou falando, ele ganha mais convites. Portanto, caso queira ganhar mais convites, basta ser um usuário ativo, que eles chegarão para sua conta automaticamente.

Outro ponto relevante é que, caso algum contato da agenda do usuário entre para a lista de espera do Clubhouse, ele pode receber uma notificação do aplicativo perguntando a sua recomendação da pessoa. Nesse caso é possível autorizar a entrada na plataforma sem gastar os convites.

Como funcionam os clubs no Clubhouse?

Outra função interessante são os “Clubs”, que são quase como grupos ou comunidades onde pessoas com interesses em comum se reúnem. No momento, a criação deles é feita manualmente pelo time da rede social, fazendo com que o seu uso seja bastante limitado. Além disso, cada conta pode criar somente um “Club”.

Conclusão

Considerando todos os pontos, que incluem aspectos únicos de interação entre os usuários e funcionalidades que ainda devem ser aprimoradas, acredito que o Clubhouse se tornará ainda muito mais popular no mundo assim que ele passar dessa fase inicial. Mas enquanto discutimos sobre essa febre, eu já recebi o meu convite e estou lá para conferir de perto tudo que ela tem de única.

Por João Victor Chaves, sócio, COO e mentor do Gestão 4.0