Clubes somam 5,5 milhões de seguidores nas redes sociais

Na edição de julho do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, o IBOPE Repucom destaca o resultado do 1º semestre de 2021 na conquista de novos seguidores nas redes sociais dos clubes brasileiros de futebol, o maior dos últimos 5 anos de monitoramento. De janeiro a junho foram 5,5 milhões de inscrições nos perfis oficiais dos 50 clubes com as maiores bases digitais do País. O principal motivo para este resultado foi a expansão e consolidação do TikTok como plataforma de entretenimento e engajamento dos clubes com seus fãs. Somente a plataforma de vídeos curtos foi responsável por 2,5 milhões de novas inscrições no período entre 47 dos 50 clubes monitorados no estudo que possuem perfis oficiais no TikTok.

No último mês, houve o crescimento de 1,7 milhão de novos inscritos nas plataformas digitais dos 50 clubes monitorados, com destaque para: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos que, juntos, foram responsáveis por mais de 830 mil inscrições, ou 50% do total entre todos os clubes em junho.

O Flamengo figura na liderança no crescimento mensal. No último mês, o rubro-negro somou próximo de 410 mil novas inscrições em seus canais oficiais. 70% do desempenho flamenguista no último mês foi proveniente de sua base de seguidores no Instagram (38%) e no Twitter (32%). O clube também liderou o crescimento mensal em quatro das cinco plataformas no último mês.

O Palmeiras somou 163 mil inscritos no combinado de suas redes. O crescimento alviverde foi concentrado em seu oficial no TikTok, responsável por 61% de seu resultado em junho. O clube, juntamente com o Flamengo, liderou o crescimento mensal no TikTok com mais de 100 mil novos inscritos. Com este resultado o Palmeiras chega a 1,1 milhão de seguidores no TikTok e se iguala na vice liderança em seguidores com o Corinthians nesta plataforma.

O São Paulo fecha o pódio na terceira posição no crescimento mensal ao somar próximo de 99 mil novas inscrições. 65% do desempenho são-paulino no último mês foi proveniente de sua base de seguidores no Instagram (36%) e no Twitter (29%).

O Corinthians registrou crescimentos muito similar ao São Paulo ao somar 98 mil novas inscrições no combinado de suas contas. Assim como os demais clubes que mais somaram seguidores no último mês, o desempenho corintiano foi praticamente todo concentrado em seus perfis oficiais no Instagram e Twitter.

O Santos fecha o grupo dos 5 clubes com maiores crescimentos em junho. O alvinegro praiano somou quase 64 mil novas inscrições em seus perfis oficiais com foco em seus perfis no Instagram (32%) e TikTok (27%).

O Sport se destaca ao ultrapassar a marca dos 4 milhões de seguidores no combinado de suas redes. O resultado do clube pernambucano foi impulsionado por sua conta no TikTok que atualmente conta com 450 mil inscritos. O TikTok, inclusive, foi a plataforma responsável por 68% (25,6 mil) das novas inscrições do Sport no último mês. Este resultado foi o terceiro melhor entre todos os clubes nesta plataforma.

Ceará e Fortaleza estão entre os 5 maiores crescimentos do mês no TikTok. Os rivais tiveram desempenho muito similar nesta plataforma ao somar cerca de 25 mil novos inscritos em junho.

Veja abaixo o levantamento completo:

Fonte: IBOPE Repucom – Ranking digital dos clubes brasileiros