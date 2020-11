Clima no Brasil no domingo de eleições

O ar quente e úmido predomina sobre o Brasil no fim de semana das eleições 2020. As condições para chuva são altas em quase todo o país, principalmente à tarde e à noite.

Confira a previsão para todo o Brasil no domingo de eleições, 15 de novembro, e saiba o melhor horário para votar e não ter problemas com a chuva.

Região Sudeste

O domingo de eleições será com sol, calor e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite na maioria das áreas da Região Sudeste. Algumas pancadas podem ser moderadas a fortes, mas duram muito tempo.

No litoral do Rio De Janeiro , incluindo a região metropolitana do Rio de Janeiro, a previsão é um dia abafado, com períodos de sol e muitas nuvens, mas sem chuva. Assim, o eleitor poderá escolher qualquer horário para votar, pois não terá problemas com a chuva.

Já no sul e leste do estado de São Paulo , incluindo a região metropolitana de São Paulo, o litoral paulista, a região de Sorocaba, Itapetininga, o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira, o domingo de eleições 2020 será um dia com sol e a presença de algumas nuvens, mas sem chuva. O eleitor não terá problemas com chuva em nenhum horário, mas deve ficar atento com o calor da tarde.

No Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória , e no Vale do Rio do Doce (MG), o tempo fica instável durante todo o domingo de eleições, com muita nebulosidade e condições para a chuva a qualquer hora. Mas o ar fica abafado. A chuva pode atrapalhar o deslocamento para os locais de votação e a espera em eventuais filas. Pode chover em todos os períodos e há risco de chuva moderada.

Na Grande Belo Horizonte , o domingo de eleições será abafado, com períodos de sol, mas com pancadas de chuva com raios a qualquer hora. Isto quer dizer que o eleitor poderá enfrentar transtornos com a chuva, no deslocamento para os locais de votação e na espera em eventuais filas, em todos os períodos do dia. Pode chover com moderada a forte intensidade em alguns momentos.

Região Centro-Oeste

O domingo das eleições 2020, 15 de novembro, será um dia com muito calor e várias horas com sol forte em todo o Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal, porém com previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. A chuva não será generalizada e nem vai se estender por muitas horas, mas pode cair moderada a forte. O melhor horário para votar, de forma geral, para não ter problema com a chuva é pela manhã.

Goiânia e As capitais Cuiabá Brasília também terão sol, calor e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite, com risco de chuva moderada a forte em alguns locais. O melhor horário para votar é até o começo da tarde, para não ter problemas com a chuva.

Já para Campo Grande e para praticamente todo o Mato Grosso do Sul a previsão também é sol, calor e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite, podendo chover com moderada a forte em alguns locais. O melhor horário para votar é até o começo da tarde.

O sul e o oeste de Mato Grosso do Sul terá chuva várias vezes ao longo do dia. O risco de chuva é grande em qualquer período do domingo.

Região Nordeste

Quase toda a Região Nordeste do Brasil terá predomínio de sol e tempo seco, sem risco e chuva no domingo das eleições 2020, 15 de novembro. O eleitor vai enfrentar o sol forte, se tiver que esperar em filas.

No litoral leste do Rio Grande do Norte, incluindo Natal , no litoral da Paraíba e de Pernambuco, incluindo João Pessoa Recife , há condições para pancadas de chuva passageiras à tarde e à noite, mas que não vão causar grandes problemas para o eleitor. Assim, o melhor horário para votar é pela manhã.

Aracaju , Maceió , Dia de sol forte e sem risco de chuva em Salvador Fortaleza e em Teresina . Os eleitores não vão ter problema com a chuva, mas o calor e o sol o dia todo trazem um certo cansaço, especialmente se tiver que enfrentar fila para votar.

Na faixa sul da Bahia, na divisa com Minas Gerais, no litoral sul baiano, no litoral e oeste do Maranhão, incluindo a capital São Luís, o domingo terá sol e pancadas de chuva. Mas a chuva tende a cair principalmente à tarde e à noite, assim, o melhor horário para votar é pela manhã.

Região Norte

O domingo das eleições 2020, 15 de novembro, será um dia com sol e muito calor nos estados da Região Norte do Brasil. Porém, a nebulosidade vai aumentando no decorrer do dia e tem previsão de várias pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite. A chuva não será generalizada e nem vai se estender por muitas horas, mas pode cair moderada a forte.

O melhor horário para votar é pela manhã, de forma geral, para não ter problema com a chuva.