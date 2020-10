Os termômetros marcam 23ºC na manhã desta quinta-feira em Americana, mas a tendência é que a temperatura esquente e chegue até 36ºC ao longo do dia.

Apesar de ter amanhecido com chuva, o sol deve dar as caras em alguns momentos do dia.

A máxima prevista é de 36ºC por volta das 14h e 15h.

A previsão é de que a sexta-feira também traga chuva à região, com máxima de 34ºC e mínima de 18ºC.