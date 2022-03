Clientes relatam mal-estar após evento de churrasco no Tivoli

Clientes que estiveram no evento Let’s Eat Gastro Festival, no Tivoli Shopping, na noite deste sábado, entraram em contato com o Novo Momento na manhã deste domingo alegando mal-estar.

Pelo menos 4 pessoas relataram diarreia e vômito após jantarem no local. Uma delas passou por atendimento médico e foi medicada na unidade hospitalar e, até o fechamento desta nota, seguia com os sintomas.

“Eu passei mal a manhã toda, diarreia e vômito, estou indo na Unimed. Alguma coisa aconteceu lá, é preciso avisar a Vigilância Sanitária, isso não está certo”, disse uma das fontes que ingeriu torresmo no evento e que preferiu não se identificar.

De acordo com a fonte, eles estiveram no local em um grupo de 6 amigos, sendo que 4 apresentaram os sintomas.

No Instagram, a reportagem do NM também teve conhecimento de outro caso. Em uma publicação em um perfil aberto, havia o relato: “tenho um amigo que foi aí ontem (no evento) e passou mal a noite toda, está com intoxicação alimentar”.

O NM entrou em contato com a assessoria do Tivoli Shopping e recebeu o seguinte posicionamento:

”A DPM Marketing e Eventos, que promove o Let’s Eat Gastro Festival, informa, por meio do Tivoli Shopping, que suas operações seguem um criterioso processo de seleção pré e pós evento, em que seleciona para participação apenas profissionais de alta qualidade e profissionalismo. Todas as suas operações passam por treinamento da Vigilância Sanitária e seguem sua cartilha à risca. Além disso, alguns chefs de cozinha participantes possuem acompanhamento individual de nutricionistas. A DPM informa, também, que mais de 10 mil pessoas passaram pelo evento de quinta-feira a sábado e que nenhuma queixa referente a suspeita de intoxicação alimentar foi recebida no período, mas que está apurando os fatos, colocando-se à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.”

O festival termina neste domingo.

O NM entrou em contato também com a prefeitura, solicitando um posicionamento da vigilância sanitária e aguarda resposta.