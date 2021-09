Cleber Rosa apresenta “Nói que é pobre…” em Santa Bárbara

O Teatro Municipal Manoel Lyra, de Santa Bárbara D´Oeste recebe neste sábado, 4 de setembro, às 20h, o stand-up comedy “Nói que é pobre – um pobre na quarentena”, com o humorista Cleber Rosa. Essa comédia aborda situações comuns e causos da vida de um homem simples, o Chico da Tiana, adaptados do seu canal na internet “Reclamação do Dia”. Os ingressos custam R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada). A classificação etária é livre. Os ingressos devem ser adquiridos no site no site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro, localizado à Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara D’Oeste. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

Na apresentação, que tem 70 minutos de duração, Cleber Rosa vivencia o cotidiano do pobre e trata de assuntos atuais em uma conversa divertida com uma atendente hipotética. Mineiro de Pouso Alegre, ele diverte as plateias por onde passa, pois, a cada cidade, produz um texto diferente com referências locais. Sua característica é primar pelo humor ácido e irônico, porém limpo, sem palavrões ou piadas de duplo sentido. Por isso, a classificação etária é livre. Seu canal na internet conta com mais de 1 bilhão de visualizações e 4 milhões de seguidores.

Serviço

“Nói que é pobre – um pobre na quarentena”

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra, Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara D’Oeste

Dia: 4 de setembro, sábado

Horário: 20h

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada)

Vendas: Bilheterias e no site www.ingressodigital.com.

Informações: telefone (19) 3294-3166