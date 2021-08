Classe C D. 68% pretende dar presente no Dia dos Pais

Pesquisa da Superdigital, fintech do Grupo Santander com foco em inclusão financeira, aponta que 68% dos brasileiros das classes C e D vão às compras para comemorar o Dia dos Pais. O levantamento foi realizado com 622 pessoas, entre 30 de julho e 02 de agosto, em todas as regiões do País.

“A data é relevante, principalmente no momento em que estamos esboçando uma recuperação da atividade econômica. É também um sinal positivo para os comerciantes que ainda estão se recuperando de tempos difíceis por conta das restrições impostas pela pandemia”, afirma Luciana Godoy, CEO da Superdigital. ODia dos Pais é tradicionalmente mais fraco para o comércio varejista em comparação com o Dia das Mães. Neste ano, a pesquisa de intenção realizada em maio apontou que 85% das pessoas comprariam presentes para as mães.

Do total dos entrevistados, 29% afirmaram que vão gastar entre R$50 e R$100. Já 27% disseram que pretendem dispor de um valor entre R$100 e R$200,enquanto que 24% vão gastar acima de R$200.

Quanto pretende gastar com o presente? Até R$50 17% Entre R$50 e R$100 29% Entre R$100 e R$200 27% Acima de R$200 24% Nada, eu fiz o presente 2%

Os presentes mais citados na pesquisa foram Roupas e Acessórios, com 29% de intenções de compra, seguidos de Perfume (18%), Eletroeletrônicos (11%), Livros (10%) eCelular (10%).

O que pretende dar de presente? Roupa ou acessórios 29% Perfumes 18% Eletroeletrônicos 11% Celular 10% Livros 10% Outros 21%

O levantamento também mostra que uma parcela relevante optará pelo e-commerce (33%), enquanto 58% preferem comprar em lojas físicas e 2% pretendem fazer o presente.

Onde pretende comprar o presente? Direto na loja 58% Pela Internet 33% Fazer o presente 2%

Outros 7%

A maioria dos entrevistados (27%) mencionou que pagará as compras com dinheiro e 24% vão usar o cartão de crédito à vista. Pagamento com cartão de crédito parcelado e cartão de débito ficaram com 22% e 17%, respectivamente. Outras formas lembradas na pesquisa foram PIX (6%) e Boleto (4%).