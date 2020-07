Claro prorroga sinal de canais notícias e infantis

A Claro prorroga mais uma vez a abertura de sinal dos canais de notícias e infantis, que ficam disponíveis até o dia 31 de julho. Esta iniciativa faz parte das medidas adotadas pela operadora para garantir entretenimento e informação qualificada à população durante o período de pandemia.

Os canais de notícias podem ser assistidos por todos os clientes da Claro, mesmo sem TV por Assinatura, disponível de forma gratuita, via app do NOW. Já os infantis estão disponíveis para todos os clientes de TV da operadora.

A operadora permanece empenhada em colaborar para que o período de isolamento social seja mais divertido e está oferecendo diversas opções de lives de músicas no Canal do Cliente (opção 500 no line-up da TV no Cabo, Fibra e DTH).

Mês de férias escolares com ainda mais conteúdo na Claro

Entre os canais com sinal aberto para a criançada aproveitar durante as férias escolares estão: Discovery Kids, Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon, Nick Jr., NAT GEO Kids, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Gloob, Tooncast e TV Rá Tim Bum.

Com os canais, é possível assistir aos lançamentos do Discovery Kids, que traz O Show da Luna, no dia 20, e a segunda temporada de Agente Bink ao Resgate!. Já no Gloob e no NOW, já está disponível é possível assistir a Gigablaster.

Outra opção de entretenimento durante esse período são os conteúdos gratuitos disponíveis no NOW, através das diversas pastas de degustação presentes na plataforma, além do Claro vídeo, sem custo adicional e que também traz filmes e séries de sucessos para os clientes da operadora.

Os melhores canais de notícias com informações confiáveis sobre a pandemia disponíveis para todos clientes Claro

Para se manter informado sobre a pandemia, os clientes da Claro podem conferir a Cobertura Especial Pandemia do Coronavírus, aos domingos, disponível na GloboNews. O canal também conta como destaque para o mês de julho o GloboNews debate, aos sábados.

Já na CNN, é possível conferir o lançamento do CNN Tonigth, apresentado por Mari Palma, Gabriela Prioli e Leandro Karnal, que vai ao ar de segunda a quinta-feira, às 22h30. Além do CNN Séries Originais, apresentado pelo Evaristo Costa, disponível durante todo o mês de julho.

Os dois canais contam ainda com uma programação 24 horas focada em jornalismo para levar informação qualificada à população, principalmente neste momento de pandemia do Coronavírus.