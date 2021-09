Cirurgião alerta que o nariz envelhece

O cirurgião plástico Regis Ramos, referência em rinoplastia no Brasil, alerta que quando o nariz envelhece é necessário realizar uma RINOPLASTIA PONTUAL.

O cirurgião afirma: “Sim, o nariz envelhece com passar dos anos como todo o restante do corpo humano. Primeiramente, observamos que este envelhecimento provoca uma perda de gordura em todo nariz que muitas vezes leva a uma “esqueletização”, momento em que começa mostrar defeitos onde não havia. Em segundo, observamos uma queda importante na ponta do nariz. Ao contrário do que todos pensam, a cartilagem do nariz não continua crescendo com o passar dos anos. O que acontece é que, após os 40 anos de idade, inicia-se uma calcificação natural das cartilagens da ponta do nariz. Com isso, além de não aumentar de tamanho, essas cartilagens que têm como função dar forma e sustentação, começam a ficar cada vez mais fracas. Somando isso ao enfraquecimento dos ligamentos da ponta, o resultado é uma queda gradual da ponta do nariz. Essa queda provoca a impressão de um dorso (giba) mais alto.”

O tratamento para estes casos deve ser pontual:

• Quando ocorre uma “esqueletização” e/ou perdas de gordura no nariz, a solução é a realização de enxerto de gordura;

• Em caso de queda da ponta, deverá ser feito uma estruturação com pontos ou enxertos de cartilagem;

• No caso do dorso (giba) alto, devemos sempre que possível, nivelar com Piezo (rinoplastia ultrassônica).

A Rinoplastia pontual consiste, na maioria das vezes, em tratar apenas o que está incomodando o paciente e atender a sua demanda, seja para afinar a ponta, diminuir, estreitar ou levantar o nariz. Com o passar dos anos, temos uma queda significativa na ponta do nariz e, consequentemente, uma percepção de aumento do dorso (giba). Isso ocorre por três fatores: a perda de gordura do nariz, o enfraquecimento dos ligamentos do nariz e a fraqueza das cartilagens na ponta do nariz, causando uma aparência de nariz de “batatinha”.