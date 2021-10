O assessor parlamentar Ciro Santana foi para o PSB junto com a deputada federal Tabata Amaral. A filiação dela aconteceu no último sábado em São Paulo e foi bastante concorrida. Tabata é uma das apostas do PSB para aumentar a bancada federal em 2022. Hoje o partido conta com 5 deputados (após a chegada de Tabata).

Santana trabalhou na Câmara de Americana e está no ‘time Tabata’ desde o começo do mandato.