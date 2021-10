Círculo do Livro abre votação de dezembro. Confira opções

O Círculo do Livro de Santa Bárbara d’Oeste abriu uma votação entre três sugestões de títulos, sendo um best seller, um romance jovem e um livro temático para ser a obra escolhida para edição de dezembro. O formulário está disponível no www.linktr.ee/culturasbo. O próximo encontro será dia 1º de dezembro, ainda de maneira on-line, e divulgado em breve.

Obras para votação:

A menina que roubava livros, de Markus Zusak. Sinopse: Ao perceber que a pequena Liesel Meminger, uma ladra de livros, lhe escapa, a Morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos.

Will & Will, de David Levithan. Sinopse: o livro se baseia em dois personagens com o mesmo nome, porém, com personalidades e desejos bem distintos. A trama se desenrola no ensino médio, onde nem todo mundo é tão livre de preconceitos assim, e conta uma linda história de superação, quebra de preconceitos, amizade e muita aventura.

A bibliotecária, de Auschwitz de Antonio G. Iturbe. Sinopse: romance baseado em um fato pouco conhecido: a vida de Dita Adlerova, uma menina Checa de 14 anos que cuidou de uma coleção de oito livros no bloco 31 de Auschwitz, onde funcionava uma escola informal.

O Círculo do Livro é gratuito e abrange a Biblioteca Central, Centro Cultural e Biblioteca “Léo Sallum”, Biblioteca “Neide Crócomo” e Centro “Tricânico”.