Circulava com a moto, foi atingido e morreu no hospital

O barbarense Marcos Alberto Bogre morreu na manhã desta quinta-feira (10) após ter sido vítima de um acidente de trânsito na noite de quarta-feira (9), no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’ Oeste. Ele morava no Jardim Amélia e estava de moto quando foi atingido por um carro.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Bogre trafegava com sua motocicleta pela Avenida Santa Bárbara com a Rua da Agricultura quando foi atingido por um Fiat Pálio. Com o impacto da batida, o motociclista caiu ao chão e foi socorrido pelo resgate.

A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu e faleceu na manhã desta quinta, por volta das 11h30.

Após policialpadrao.com.br