Circo do Frota em Santa Bárbara esta semana

O Circo dos Sonhos apresenta em Santa Bárbara – SP uma aventura fantástica num reino mágico cheio de ação e encantamento.

Em uma sociedade cada vez mais ligada no mundo globalizado, onde as fronteiras não existem mais, pelo menos na internet, as brincadeiras de criança deram lugar à diversão tecnológica dentro de casa, nas telas de vídeo-games, tablets e telefones de última geração. Será que a infância se reduz a essa realidade eletrônica? Será que as crianças não precisam de mais brincadeiras, mais encontros com os amigos e brincadeiras com os pais? Será que elas ainda reservam na imaginação um espaço para o encantado, a magia e para a Fantasia?

Mesmo em meio a toda essa modernidade, o milenar mundo do circo sobrevive e continua fascinando famílias ao redor do planeta. Dessa constante necessidade de adaptar-se, o Circo dos Sonhos se reinventa e convida o público, e principalmente as crianças, a deixarem de lado esse mundo eletrônico e embarcarem rumo ao Mundo da Fantasia, seu mais novo espetáculo.

Pensando em resgatar os aspectos lúdicos da garotada, o Circo dos Sonhos conta a história de uma criança que não desgrudava um só minuto do videogame, até o aparelho entrar em curto circuito e sua tela dar lugar a um portal, que a leva à fronteira da realidade e da ilusão: o Mundo da Fantasia.

Depois de ultrapassar esse portal ela é recepcionada pelos palhaços, que como bobos da corte, apresentam a ela aquele reino encantado. Toda a ação do espetáculo acontece no castelo do Mundo da Fantasia, onde um show de surpresas com personagens, figurinos e cenários que povoam os contos infantis será exibido ao público. Reis, rainhas, príncipes, princesas, sapos, bruxas e fadas, que habitam o imaginário das crianças, são representados por renomados artistas circenses que surpreendem a todos com muita força, graça e destreza nas suas performances, com atrações inéditas e números aéreos de tirar o fôlego.

São mais de 150 (cento e cinquenta) pessoas envolvidas diretamente nessa super produção, entre elas costureiras, designers, artistas plásticos, produtores, diretores, marceneiros, serralheiros, figurinistas, cenógrafos, bailarinos, coreógrafos, acrobatas, malabaristas, palhaços, trapezistas, contorcionistas, produtores, entre muitos outros profissionais que há mais de um ano trabalham na produção do espetáculo.

“Esse é um espetáculo criado para toda a família com muito carinho. Um espetáculo lúdico que oferece aos adultos a oportunidade de voltarem a ser crianças. O programa ideal para as criançada!” – Afirma o ator Marcos Frota.

A criação é da família Jardim, com mais de 30 anos de tradição, que hoje possui dois circos que viajam pelo Brasil, onde trabalham mais de uma centena de pessoas, entre elenco, produtores, carpinteiros, serralheiros e muitos outros profissionais envolvidos na produção de três espetáculos de sucesso. “O espetáculo mostra para crianças e adultos que apesar de todo o aparato tecnológico, a imaginação ainda é a melhor e mais barata forma de brincar”, diz Rosana Jardim a diretora da montagem.

“Marcos Frota completa 30 anos de carreira é ator exclusivo da Rede Globo de Televisão desde 1983, com mais de 30 papéis e destaque para as novelas “América”, “O Clone”, “A Próxima Vítima“ e “Mulheres de Areia”. Além de atuar, Frota é Presidente Voluntário da Universidade Livre do Circo, projeto social instalado na Quinta da Boa Vista com atendimento psico-social e aulas de circo para 350 jovens de comunidades.”