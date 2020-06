CIPA da Câmara de Sumaré promove 2º Ciclo de Palestras

A Câmara Municipal de Sumaré, por uma iniciativa da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), promove o 2º Ciclo de Palestras do ano, nos dias 25 e 26 de junho. O ciclo contará com quatro especialistas para trazer orientações sobre diversos temas aos funcionários do Legislativo Municipal e à população em geral. Todas as palestras serão transmitidas ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

Na quinta-feira (25), às 11h, a Dra. Regina Paula Zombotti, ginecologista e obstetra, dará início às transmissões, abordando a saúde feminina. Dra. Regina é formada pela UNESP, Campus Botucatu, e atua na área de ginecologia e obstetrícia há 22 anos em Sumaré. A temática relacionada ao câncer de mama fez parte da sua dissertação de mestrado, defendida na UNESP, e também de sua tese de doutorado, concluído na UNICAMP. Já recebeu o “Troféu FUFO” da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré (ACIAS), como Profissional do Ano, em 2003.

Ainda nesse dia, às 14h, o advogado popular Dr. Alexandre Mandl vai explicar sobre o Poder Judiciário e a luta por moradia. Graduado e especialista em direito constitucional pela PUC Campinas, Dr. Alexandre é Mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Além disso, é membro da Rede Nacional de Advogado(a)s Populares e advogado de várias ocupações de moradia em Sumaré e região.

Já na sexta-feira (26), o advogado Dr. Paulo Roberto da Silva falará sobre igualdade racial, a partir das 14h. Dr. Paulo é advogado há 27 anos e concursado da Prefeitura de Hortolândia. Também é proprietário de um escritório de advocacia em Sumaré e tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Sumaré.

Também no segundo dia de palestras, às 15h, a terapeuta ocupacional Andressa Avelino encerrará a programação, trazendo considerações sobre o autismo em família. Andressa é especialista em Neurologia Infantil, Estimulação Cognitiva e Tratamento Ouro no autismo. Atua nos métodos Integração Sensorial, Therapy Taping, Neurodesenvolvimento, com público infantojuvenil, e atende na Associação Pestalozzi de Sumaré.

Todas as lives serão transmitidas do plenário da Câmara, que continua fechado à presença de público externo, para evitar a propagação do novo coronavírus.