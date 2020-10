Cinema do Tivoli Shopping volta a receber lançamentos

Após interrupção no cronograma de exibição das salas de cinema, os amantes da telona já podem finalmente esperar pelos lançamentos de filmes. Entre os agendados estão “Tenet”, do diretor Christopher Nolan, “007 – Sem Tempo para Morrer”, do cineasta Cary Fukunaga, e o brasileiro “A Menina que matou os pais”, de Mauricio Eça, que narra a história da família Richthofen.

A expectativa é exibir esses filmes entre o fim de outubro e novembro, caso não haja nenhuma alteração no funcionamento dos cinemas em todo o Brasil.

“O cinema do Tivoli Shopping reabriu suas portas para o público na segunda quinzena de setembro. As salas estão funcionando com protocolos específicos de operação e seguindo todas as regras de distanciamento social, uso de máscaras, capacidade reduzida e outras medidas que preservem a segurança de clientes, colaboradores e lojistas”, explicou Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Em cartaz

Ainda dá tempo de conferir o terror sul-coreano “As faces do demônio”, a mescla de aventura e terror “A ilha da fantasia” e a animação digital do personagem “Scooby-Doo”. Os filmes ficam em cartaz até o dia 07 de outubro. Para consultar os horários de cada sessão, acesse o site https://moviecom.com.br