Cinema do Tivoli Shopping reabre nesta quinta

O Tivoli Shopping retoma nesta quinta-feira (24) as apresentações das salas de cinema. As atividades foram autorizadas pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. O empreendimento destaca que as medidas para segurança e bem-estar dos clientes e colaboradores seguem como prioridade e com reforço das ações de limpeza e higienização, tornando assim o ambiente ainda mais seguro e confiável.

Em paralelo aos cuidados adotados pelo Tivoli Shopping, a Moviecom adota a mesma postura. A empresa informou que os complexos seguem rigorosamente os protocolos de segurança definidos pelos órgãos competentes.

Os colaboradores foram treinados por meio de vídeos elaborados exclusivamente pela Moviecom. Passaram por treinamento presencial focado em proteção pessoal, contato com terceiros, uso de transporte público e estudos dos protocolos de segurança e bem-estar. “Todos eles (colaboradores) serão submetidos a aferição de temperatura diariamente. Receberão máscaras de proteção, equipamentos de segurança e EPI (Equipamento de Proteção Individual) e produtos para higienização regular das mãos. Desta forma estarão aptos para desenvolver um trabalho seguro”, informa a Moviecom.

Nas salas de exibições, além de ser obrigatório o uso da máscara para clientes e funcionários, haverá banners com todos os protocolos de segurança visíveis para o público, adesivos no chão indicando o distanciamento seguro, álcool em gel em diversos pontos dos cinemas, completa limpeza e higienização das salas entre a sessões, incentivo de compra de ingressos on-line e nos terminais de autoatendimento, redução da capacidade de ocupação nas salas, entre outras medidas.

Na Moviecom a capacidade foi reduzida de acordo com as orientações estaduais e municipais. Os sistemas, durante a compra do ingresso, fazem o bloqueio automático das poltronas conforme distanciamento recomendado pelos protocolos, o que garante total segurança ao cliente.

O sistema de ar condicionado, que já era inspecionado e higienizado regularmente, recebeu reforço na manutenção. Todos possuem o Plano de Manutenção, Operação e Controle seguindo rigorosamente as orientações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Outras informações sobre o funcionamento das salas podem ser obtidas nas redes sociais da empresa: https://www.moviecom.com.br/protocolo-de-seguranca/

Estreias imperdíveis

Na retomada das atividades, as salas de cinema da Moviecom do Tivoli Shopping oferecem atrações para todos os públicos. Entre os lançamentos desta semana, o trailer de terror Ilha da Fantasia. No roteiro, uma ilha mágica no meio do Oceano Pacífico oferece aos seus visitantes a possibilidade de realizar seus sonhos e viver aventuras que parecem impossíveis em qualquer outro lugar. Porém, como avisa o anfitrião da ilha, Sr. Roarke (Michael Pena), realizar seus desejos pode não acontecer da maneira esperada.

No mesmo gênero, A Maldição do Espelho traz o fantasma da Rainha de Espadas. Depois que ele ressurge, alunos de um colégio interno viram as próximas vítimas do banho de sangue. O terror começa a partir do momento em que eles recitam antigos encantamentos no banheiro do local para conquistar o que desejam – mesmo que o preço seja suas almas.

Para a criançada, Scooby! O filme traz a história da origem dos famosos personagens da série animada Hanna Barbera. Salsicha e Scooby têm uma conexão envolvendo comida em seu primeiro encontro e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A.