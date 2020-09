Cinema do shopping de Sumaré de volta nesta quinta

O cinema do Shopping Park City Sumaré volta suas atividades nesta quinta-feira (3), seguindo o decreto municipal da cidade em relação à retomada das atividades econômicas durante a pandemia causada pelo coronavírus.

Veja a programação:

TURMA DA MÔNICA – LAÇOS (IDIOMA ORIGINAL) (TURMA DA MÔNICA – LAÇOS)

Ano de Produção: 2019, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: DANIEL REZENDE, Duração: 01:37:00h, com: GIULIA NEITE, KEVIN VECHIATTO LAURA

RAUSEO

SALA 2

03/09/2020 – Quinta-Feira: 15:10h

04/09/2020 – Sexta-Feira: 15:10h

05/09/2020 – Sábado: 15:10h

06/09/2020 – Domingo: 15:10h

07/09/2020 – Segunda-Feira: 15:10h

08/09/2020 – Terça-Feira: 15:10h

09/09/2020 – Quarta-Feira: 15:10h

A MALDIÇÃO DO ESPELHO (D) (DUBLADO) (PIKOVAYA DAMA: ZAZERKALYE)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: RUSSO, Diretor: Aleksandr Domogarov, Duração: 01:24:00h, com: Angelina Strechina, Daniil

Izotov, Dmitriy Kulichkov

SALA 5

03/09/2020 – Quinta-Feira: 13:40h – 18:00h

04/09/2020 – Sexta-Feira: 13:40h – 18:00h

05/09/2020 – Sábado: 13:40h – 18:00h

06/09/2020 – Domingo: 13:40h – 18:00h

07/09/2020 – Segunda-Feira: 13:40h – 18:00h

08/09/2020 – Terça-Feira: 13:40h – 18:00h

09/09/2020 – Quarta-Feira: 13:40h – 18:00h

O SEGREDO: OUSE SONHAR (D) (DUBLADO) (THE SECRET: DARE TO DREAM)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, Diretor: Andy Tennant, Duração: 01:47:00h, com: Katie Holmes, Josh Lucas, Jerry O

Connell

SALA 2

03/09/2020 – Quinta-Feira: 17:40h – 20:10h

04/09/2020 – Sexta-Feira: 17:40h – 20:10h

05/09/2020 – Sábado: 17:40h

06/09/2020 – Domingo: 17:40h

07/09/2020 – Segunda-Feira: 17:40h

08/09/2020 – Terça-Feira: 17:40h – 20:10h

09/09/2020 – Quarta-Feira: 17:40h – 20:10h

O ROUBO DO SÉCULO (LEG) (LEGENDADO) (EL ROBO DEL SIGLO)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: ESPANHOL, Diretor: Ariel Winograd, Duração: 01:54:00h, com: Guillermo Francella, Diego

Peretti, Luis Luque

SALA 1

03/09/2020 – Quinta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h

04/09/2020 – Sexta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h

05/09/2020 – Sábado: 14:30h – 17:00h – 19:30h

06/09/2020 – Domingo: 14:30h – 17:00h – 19:30h

07/09/2020 – Segunda-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h

08/09/2020 – Terça-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h

09/09/2020 – Quarta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h

DE VOLTA PARA O FUTURO (DUB) (DUBLADO) (BACK TO THE FUTURE)

Ano de Produção: 1985, Idioma: INGLÊS, Diretor: Robert Zemeckis, Duração: 01:56:00h, com: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

SALA 3

03/09/2020 – Quinta-Feira: 15:30h – 18:00h – 20:30h

04/09/2020 – Sexta-Feira: 15:30h – 18:00h – 20:30h

05/09/2020 – Sábado: 15:30h – 18:00h – 20:30h

06/09/2020 – Domingo: 15:30h – 18:00h – 20:30h

07/09/2020 – Segunda-Feira: 15:30h – 18:00h – 20:30h

08/09/2020 – Terça-Feira: 15:30h – 18:00h – 20:30h

O ILUMINADO (LEG) (LEGENDADO) (THE SHINING)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 1980, Idioma: INGLÊS, Diretor: Stanley Kubrick, Duração: 02:24:00h, com: Jack Nicholson, Shelley Duvall,

Danny Lloyd

SALA 4

03/09/2020 – Quinta-Feira: 19:50h

04/09/2020 – Sexta-Feira: 19:50h

05/09/2020 – Sábado: 19:50h

06/09/2020 – Domingo: 19:50h

07/09/2020 – Segunda-Feira: 19:50h

08/09/2020 – Terça-Feira: 19:50h

09/09/2020 – Quarta-Feira: 19:50h

HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL (D) (DUBLADO) (HARRY POTTER AND THE SORCERER?S STONE)

Ano de Produção: 2001, Idioma: INGLÊS, Diretor: Chris Columbus, Duração: 02:33:00h, com: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Richard Harris

SALA 4

03/09/2020 – Quinta-Feira: 13:50h – 16:50h

04/09/2020 – Sexta-Feira: 13:50h – 16:50h

05/09/2020 – Sábado: 13:50h – 16:50h

06/09/2020 – Domingo: 13:50h – 16:50h

07/09/2020 – Segunda-Feira: 13:50h – 16:50h

08/09/2020 – Terça-Feira: 13:50h – 16:50h

09/09/2020 – Quarta-Feira: 13:50h – 16:50h

MAGNATAS DO CRIME (DUB) (DUBLADO) (THE GENTLEMEN)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Guy Ritchie, Duração: 01:54:00h, com: Matthew McConaughey, Charlie

Hunnam, Michelle Dockery

SALA 2

05/09/2020 – Sábado: 20:10h

06/09/2020 – Domingo: 20:10h

07/09/2020 – Segunda-Feira: 20:10h

FUGA DE PRETÓRIA (D) (DUBLADO) (ESCAPE FROM PRETORIA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Francis Annan, Duração: 01:46:00h, com: Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian

Hart

SALA 5

03/09/2020 – Quinta-Feira: 15:40h – 20:00h

04/09/2020 – Sexta-Feira: 15:40h – 20:00h

05/09/2020 – Sábado: 15:40h – 20:00h

06/09/2020 – Domingo: 15:40h – 20:00h

07/09/2020 – Segunda-Feira: 15:40h – 20:00h

08/09/2020 – Terça-Feira: 15:40h – 20:00h

09/09/2020 – Quarta-Feira: 15:40h – 20:00h