Cigarro aceso e pegou fogo na casa no centro

Um cigarro aceso resultou em incêndio de médias proporções em uma casa em Americana no começo da noite desta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fogo em residência sem vítima. O caso aconteceu por volta das 18h30 na rua Casemiro de Abreu na vila Massucheto.

O fogo teve início na sala e os homens dos Bombeiros conseguiram deixar o foco confinado no local. Os outros cômodos foram apenas atingidos pelas fuligens e fumaça. A rápida atuação do Corpo de Bombeiros evitou que o fogo alastrasse para outros cômodos.

Uma área de aproximadamente 50m2 fora atingido pelo fogo e fumaça. Segundo informação do inquilino da casa, o incêndio se deu por conta de um cigarro aceso que após pegar no sono o cigarro teve contato com a cama e iniciou o incêndio. Local deixado em segurança e os responsáveis pela residência orientados quanto aos procedimentos administrativos.