Maria do Sol se destaca como taróloga na ponte Brasil – Europa

Para muitos, dom é uma herança passada de geração em geração. Assim foi com Maria do Sol. Sua bisavó era índia e se envolveu com um cigano, trazendo ares místicos à família, quando aprendeu a leitura das cartas e a prática da adivinhação. Passado de mãe para filha, de todos os irmãos, Maria foi a única a dar continuidade e hoje se consagra levando seu esoterismo do Brasil à Itália. “Sempre tem alguém na família que acaba seguindo esse lado, e eu continuei essa missão espiritual”, explica.

Prática de importância histórica, segundo ela, a cartomancia e o tarot vieram dos tempos antigos, desde os tempos em que a monarquia imperava. “Antes de ir para uma batalha, era comum pedir previsões para oráculos (tarólogos, pessoas que liam as estrelas e entre outros”, conta

Intuição e estudo

Taróloga e cartomante, Maria afirma que existe sim diferença e coloca seu diferencial justamente na cartomancia. De acordo com a profissional, “cartomante é a pessoa sensitiva que tem o dom da intuição e da espiritualidade. É uma habilidade passada por meio das gerações familiares”. Já a tarologia consiste na especialização na leitura de cartas de tarot e seus diferentes jogos. “Uso ambas sempre a serviço do bem”.

Utilizando todo o fruto de seus estudos, sua intuição sempre vem em primeiro lugar na prática da adivinhação através do baralho de cartas e espiritualidade.. “As vezes sai uma determinada carta e eu não falo o significado dela, e sim o que a minha intuição e minha espiritualidade falam. É o meu diferencial quanto aos demais”.

Diferentes técnicas

Como toda arte, a leitura de cartas possui diversas técnicas. Morando na Itália há alguns anos, a cartomante opta por usar a mais difundida na Europa, o baralho de Marselha, um dos mais antigos e tradicionais do mundo. “Existe baralho cigano e egípcio, entre outros. Cada profissional se identifica com um a partir da energia, das ilustrações e das crenças”. Para explicar todas as técnicas e desenvolver a intuição e a espiritualidade de todos, Maria dá cursos desde 2010, tanto no Brasil quanto na Itália.

Não somente o baralho tem diferença, mas até mesmo a forma de expor as cartas. “Existem várias tiragens: com uma carta, três cartas, em cruz e muitas outras. Nas minhas consultas eu misturo algumas delas, de acordo com a necessidade e os caminhos do jogo. Também faço uma tiragem específica para a vida amorosa, conhecida como Templo de Afrodite”, explica a profissional, que diz usar todas as cartas, diferente da maioria dos tarólogos que se limitam aos 22 arcanos maiores.

Além de ler as cartas, a taróloga é mestre reikiana, ou seja, ministra o Reiki, uma terapia integrativa que visa restaurar o equilíbrio físico, regularizar funções vitais e equilibrar o campo mental e emocional impondo as mãos e utilizando cristais. “Cada pedra e cristal tem suas propriedades e são indicados para alinhar chakras específicos”.

‘Tarot não tem nada a ver com religião’

Por mais que se trate de uma prática milenar muito difundida até hoje, o misticismo ainda gera muito preconceito, ligado também à intolerância religiosa e ao medo do sobrenatural, de acordo com a taróloga. “Tarot não tem nada a ver com religião”, afirma. Além disso, o oposto também acontece, quando há a total descrença de que energias místicas e espirituais existam.

A cartomante também diz que o preconceito se deve aos profissionais que não usam esse conhecimento de forma correta. “Infelizmente, muitos usam esse dom para prejudicar e enganar outras pessoas”. Mas destaca alguns profissionais que fazem o bem e que são referência no segmento, como João Bidu, Márcia Fernandes e Daniel Atalia.

Futuro

Maria do Sol vê sua jornada como uma missão espiritual de ajudar pessoas e assim seguirá. Segundo a taróloga, a maioria das pessoas a procuram para saber sobre o futuro em questões relacionadas a amor e prosperidade. Também vão em busca de tranquilidade através de seus banhos calmantes.

Quanto às previsões gerais para o futuro, ela fala sobre a pandemia: “Vejo que a pandemia tem a ver com a mão do homem e dos seres divinos. Faz parte do processo de purificação da terra”.