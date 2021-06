CIEP “Leonel Brizola” recebe melhorias

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste segue com intervenções no CIEP “Leonel Brizola”, no Santa Rita com diversas obras que melhoram a funcionalidade e a qualidade para o convívio dos alunos e funcionários no ambiente escolar.

Nesta semana a equipe atua em adequações nos ambientes e serviços na secretaria, que foi transferida para novo local, com o objetivo de melhorar e qualificar o fluxo de trabalho dos funcionários e atendimento dos pais e alunos.

A unidade já conta com novo piso em todas as salas de aula, corredores e acessos, substituindo o antigo piso cimentado, em serviço iniciado em janeiro deste ano. O novo piso tem maior durabilidade e é mais fácil para higienizar, além de proporcionar ambientes mais claros.

As melhorias no CIEP “Leonel Brizola” integram um cronograma de ações realizadas nas escolas para adequar os ambientes às normas de segurança previstas pela Vigilância Sanitária, em atenção à pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19).