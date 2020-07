Cielo abre inscrições para 3ª edição do programa ‘Mentoria de startups’

A Cielo, empresa líder em pagamentos eletrônicos no Brasil e na América Latina, abre na segunda-feira (20) as inscrições para a terceira edição do programa de mentoria de startups. O calendário do programa foi adiado de março para julho por conta da pandemia de coronavírus. A partir desse novo cenário, essa edição será realizada virtualmente e foi nomeada de “Programa de mentoria 2020 Cielo – Como será o novo normal?”.

O programa, coordenado pela diretoria Cielo Fintech e conduzido pelo Garagem Cielo, hub de inovação da companhia, tem como objetivo multiplicar o poder empreendedor, contribuir para o ecossistema de inovação e potencializar resultados das startups que estarão em contato com a Cielo e seus clientes. Tudo isso levando em conta o contexto pós- pandemia e as dificuldades e oportunidades criadas por essa nova conjuntura. Vice-presidentes e diretores da Cielo serão mentores no programa, que ocorrerá entre agosto deste ano e março de 2021.

Startups de todos os setores podem participar. Na edição do ano passado, o programa contou com 18 participantes. Os executivos da Cielo dedicaram, em conjunto, mais de 100 horas ao processo de mentoria ao longo de dez meses. De acordo com o Head da Cielo Fintech, Francisco Santos, o programa conta com três metas centrais: “o processo de mentoria em si, em que as startups se utilizam da experiencia dos mentores; a conexão de executivos da Cielo com os empreendedores, criando um network interessante para os dois lados; e a aceleração de iniciativas da própria Cielo,com a que podem resultar em parcerias com as empresas participantes”. “Essa troca é proveitosa para as duas partes porque há um estímulo constante para encontrarmos novas abordagens para as resoluções dos problemas que podem ser incorporadas ao dia a dia da Cielo e das startups”, diz.

Duas das participantes de 2019, a Cinnecta e a Flip, foram contratadas pela Cielo. A Cinnecta ajuda a Cielo a entender o perfil e o comportamento dos clientes do Cielo Pay de forma a permitir a criação de campanhas segmentadas e assertivas. “Nosso mentor, Marcelo Oliveira (superintendente-executivo de soluções e segurança da informação), se mostrou um profundo conhecedor do nosso mercado, aberto, disposto a descer profundamente no nosso negócio e a levantar provocações sobre as nossas soluções. Isso gerou uma série de reflexões internas e nós usamos isso totalmente em benefício dos nossos produtos. Saímos do programa mais seguros das dores dos clientes que podemos resolver, mais maduros”, afirma Ricardo Ferreira, cofundador e COO da Cinnecta.”O programa nos aproximou da Cielo, nos fez conhecer áreas internas, processos. E nos fez entender bem onde poderíamos trabalhar em conjunto, propondo soluções inovadoras para problemas altamente complexos. Confirmando a importância do programa para todos, foi durante a mentoria que a Cinnecta assinou o primeiro contrato com a Cielo.”

As inscrições para o programa de mentoria e seu regulamento estão em cielomentoria.com.br. A abertura do programa será no dia 27 de agosto. As startups selecionadas participarão de encontros com mentores ao longo de seis meses.