CIEE oferece 30 vagas de estágio em Nova Odessa

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) vai selecionar 30 jovens aprendizes para estágio em uma empresa de Nova Odessa. De acordo com informações do PLT (Posto Local do Trabalho), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, os selecionados vão atuar na área administrativa.

Podem participar do processo seletivo jovens residentes em Nova Odessa, com idades entre 14 e 21 anos e que estão cursando – no período noturno – ou já concluíram o ensino médio.No entanto, os candidatos não podem ter ingressado no ensino superior.

A empresa oferece salário de R$ 696,60 e transporte aos aprendizes contratados. Eles trabalharão de segunda a sexta, das 7h40 às 11h40 ou das 13h às 17h. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail [email protected], com o número 03414946 no campo “assunto”.



Além das vagas para jovens aprendizes, o Posto Local do Trabalho de Nova Odessa está recebendo currículos para as seguintes oportunidades:



Soldador – com experiência na função;

Ajudante-geral – masculino, idade entre 25 a 40 anos, com CNH AB e não fumante;

Tecelão para tear jato de ar – masculino, com disponibilidade de horário e residente em Nova Odessa ou região;

Auxiliar de serviços – masculino, para trabalho com hortaliças hidropônicas.

Os interessados devem enviar currículo para [email protected] ou podem entregar pessoalmente no PLT, que funciona na Rodoviária Municipal, na Rua Rio Branco, 699, no Centro.