Cidão do bingo não resiste à Covid. Professor também morre

A Covid segue fazendo muitas vítimas conhecidas em toda a região. Morreu nesta terça-feira (30), em decorrência de complicações da Covid-19, o locutor de bingos Aparecido Benedito de Souza, o Cidão, 51. Conhecido em Santa Bárbara d’Oeste, Cidão cantava os bingos nas igrejas católicas da Zona Leste da cidade. Ele trabalhou como assessor na Câmara Municipal e também locutor de rádio.

O sepultamento acontece nesta quarta-feira (31), às 10 horas, no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara.

PROFESSOR DO MAGGI- No último sábado (27) informa a Apeoesp “perdemos para a covid -19, mais um dedicado trabalhador da rede pública de ensino, Prof William de Souza Brígida, foram mais de duas décadas dedicada ao trabalho de ensinar e construir um mundo melhor. Contraiu a doença no exercício da profissão nas EE Monsenhor Nazareno Maggi em Americana e EE Alexandre Bassora em Nova Odessa. Ficam aqui os nossos sinceros sentimentos a sua família e aos companheiros de trabalho”.

. Att:- Apeoesp Americana, 27/03/21.