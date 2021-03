Cidades programam vacinação a partir de 75 anos

Seguindo cronograma do Plano Estadual de Imunização, as cidades da região darão início nos próximos dias à aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 75 anos de idade, ampliando, dessa forma, o público a ser imunizado.

A partir deste sábado (13), Americana inicia a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 75 anos, no drive thru em frente à UBS Cillos. O horário de funcionamento será das 8h às 17h. Já durante a semana, este posto de vacinação permanece das 8h30 às 19h. A UBS Cillos está localizada à Avenida Cillos, nº 2.310, sendo que o acesso ao drive thru é feito pela Rua Hugo Beraldo, no bairro São José. A partir da segunda-feira (15), além do drive thru, a vacina também será ofertada por meio de agendamento, no site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br). O esquema por agendamento é necessário em razão da atual fase vermelha de restrição à mobilidade, imposta pelo agravamento da pandemia no estado.

Mesmo com a redução da faixa etária, os idosos com idade superior que ainda não receberam a primeira dose também poderão efetuar o agendamento. Quanto à segunda dose, esta somente será feita por meio de agendamento, uma vez que o drive thru irá priorizar os idosos acima de 75 anos, cuja população é maior em relação às outras faixas etárias.

SUMARÉ- A Secretaria de Saúde de Sumaré informou que a vacinação continua sendo oferecida em sete endereços localizados em pontos descentralizados da cidade, para melhor atendimento à população, de segunda a sexta-feira, entre 9 e 16 horas. Para a primeira dose, os idosos devem apresentar comprovante de residência atualizado e documento pessoal com foto. Para a realização dessa nova etapa, o Município recebeu 1.860 novas doses da vacina Coronavac nessa sexta-feira (12).

Para os acamados, a vacina é oferecida em domicílio. O responsável deve entrar em contato com a unidade de saúde onde o paciente é cadastrado e fazer o agendamento.

Locais de vacinação

CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade): *exclusivo para vacinação de idosos* Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza;

REGIÃO CENTRAL: Centro Esportivo "Vereador José Pereira" – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

PICERNO: EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

NOVA VENEZA: EE Ângelo Campo Dall'orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

ÁREA CURA: EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

MARIA ANTONIA: EE Maria de Lourdes Martins – Rua Osvaldo Vacari, nº 777, Jardim Maria Antonia;

MATÃO: EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia.

Pré-cadastro- Visando agilizar o atendimento à população, a Secretaria Municipal de Saúde orienta as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19 (ou pessoa responsável pelo idoso a ser vacinado) a realizar um pré-cadastro no portal VacinaJá – Programa de Imunização do Governo de São Paulo.

O endereço eletrônico é https://www.vacinaja.sp.gov.br/ para preenchimento de informações como documentos pessoais e contato. Esse cadastro inicial servirá para registro de dados, mesmo assim, os documentos obrigatórios deverão ser apresentados no momento da vacinação.

NOVA ODESSA– A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, começa a vacinar contra a Covid-19 na próxima segunda-feira (15/03), no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa, o grupos de idosos com idade acima dos 76 anos. O avanço da campanha para um novo grupo prioritário foi confirmado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica após o recebimento de mais um lote de imunizantes. No total, chegaram à cidade mais 490 doses da vacina CoronaVac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.

“A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 avança em Nova Odessa e demais cidades da região a partir do momento que os municípios recebem mais doses do imunizante. Na sexta-feira (12/03), recebemos mais um lote com 490 doses, e isso nos possibilita convocar idosos com idade acima dos 76 anos. O trabalho segue e é importante deixar claro que as ações só vão avançar, da forma que gostaríamos, quando chegar vacinas em quantidade suficiente para fazer a cobertura de todo o grupo prioritário, que abrange idosos com idade a partir dos 60 anos”, afirmou a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica Paula Mestriner.

A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 vem avançando aos poucos e, na sexta-feira (12/03), foi atingida a marca de 2.173 primeiras doses aplicadas, o que representa 3,46% da população estimada de Nova Odessa. Em relação à segunda dose, a semana “fechou” com 834 aplicações de reforço já feitas – o que garante a imunização da pessoa após cerca de duas semanas. “Na sexta-feira, avançamos mais um pouco mais no trabalho de imunização do grupo prioritário de idosos e nos profissionais de Saúde de Nova Odessa”, explicou Paula.

De acordo com a coordenadora, as doses de reforço da Coronavac/Instituto Butantan continuam sendo aplicadas 28 dias após as primeiras, conforme preconiza o PNI (Plano Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde. “Na semana passada, recebemos cerca de 800 doses de reforço, e elas foram aplicadas nessa semana e continuarão na próxima semana, onde estamos atendendo os idosos com mais de 80 anos e profissionais da Saúde (que já haviam recebido a primeira dose ao longo das últimas quatro semanas)”, explicou Paula.