Cidades contra Covid avança com FNP, Conass e Conasems

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), com apoio da organização global de saúde pública Vital Strategies se uniram para lançar a segunda fase da campanha Cidades Contra Covid-19 . O objetivo é apoiar prefeitos e gestores da saúde na divulgação de informações sobre a importância da vacinação e necessidade da manutenção de medidas de prevenção, inclusive entre pessoas já vacinadas.

“Hoje enfrentamos problemas tão desafiadores quanto no início da pandemia. Temos alertado com muita insistência a escassez e falta de doses e a ausência de um cronograma de prazos e metas de imunização. Além disso, precisamos combater o medo de vacinas por parte da população e a desinformação. Unimos forças com o Conass e Conasems nessa campanha para mobilizar e oferecer subsídios aos gestores da área de saúde de todo o país para que incentivem a população a se vacinar e manter os cuidados de prevenção nesse momento tão importante”, afirma Jonas Donizette, presidente da FNP.

A primeira fase da campanha nacional de utilidade pública, lançada em agosto do ano passado, foi a primeira iniciativa no país a propor uma comunicação com os municípios para unificar a linguagem no combate à pandemia. A iniciativa foi criada em resposta à falta de coordenação federal no controle da doença. Nessa segunda etapa da campanha, a parceria com o Conass e Conasems vai aumentar a abrangência do projeto, ao mobilizar secretarias estaduais e municipais de saúde de todo o Brasil para acessar e utilizar os materiais de comunicação da plataforma. Novos materiais serão adicionados periodicamente à plataforma, acompanhando as necessidades do processo de vacinação e outros programas de controle da COVID-19.

O presidente do Conass, Carlos Lula, ressaltou a importância da iniciativa. “A campanha tem como principal objetivo garantir a divulgação de informações claras e precisas sobre a segurança da vacina e a importância da manutenção das medidas de prevenção, como uso de máscaras. Ficará a critério dos gestores a adoção do material, mas estamos convictos de que ele será de grande utilidade”.

Segundo o presidente do Conasems, Wilames Freire, a comunicação eficiente, direta e acessível é necessária nesse momento de início da vacinação contra a COVID-19. “Unimos forças com grandes entidades parceiras para que a capilaridade da campanha aumente ainda mais. O objetivo é chegar ao conhecimento de toda a população brasileira, em cada um dos 5570 municípios do país”.

A plataforma Cidades Contra Covid-19 disponibiliza materiais de comunicação baseados em evidências e recomendações científicas de organizações líderes de saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS). Um novo recurso que pode ser útil para gestores públicos da área de saúde é um guia sobre o processo de comunicação sobre a vacinação. Os materiais podem ser baixados diretamente da plataforma, em diversos formatos, incluindo filmes de TV, spots de rádio, flyers, release e peças de redes sociais.

“No atual contexto da pandemia, vimos a necessidade de atualizar a plataforma com informações e materiais sobre a convivência segura com o coronavírus e sobre a segurança durante o período de vacinação. Além, é claro, de reforçar a importância das medidas de prevenção, como uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos. Quem já tomou a vacina também deve continuar a se prevenir”, finaliza Pedro de Paula, Diretor Executivo da Vital Strategies no Brasil.

Sobre a Frente Nacional de Prefeitos

Fundada em 1989, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP ) é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos em exercício dos seus mandatos. Suprapartidária, tem como foco de atuação os 412 municípios com mais de 80 mil habitantes. Esse recorte abrange 100% das capitais, 61% dos habitantes e 74% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Sobre o Conass

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que se pauta pelos princípios que regem o direito público e que congrega os Secretários de Estado da Saúde e seus substitutos legais, enquanto gestores oficiais das Secretarias de Estado da Saúde (SES) dos estados e Distrito Federal. Os principais objetivos do Conass são fortalecer as secretarias estaduais de saúde, torná-las mais participativas na reconstrução do setor saúde e representá-las politicamente.

Sobre o Conasems

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) nasceu a partir do movimento social em prol da saúde pública e se legitimou como uma força política, que assumiu a missão de agregar e de representar as 5570 secretarias municipais de saúde do país. Desde 1988, promove e consolida um novo modelo de gestão pública de saúde baseado em conceitos como descentralização e municipalização.

Sobre a Vital Strategies