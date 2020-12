Cidade mais segura da RMC, Nova Odessa recebe prêmio

Município com o menor Índice de Exposição a Crimes Violentos (IECV) da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e o terceiro do Estado, segundo avaliação feita pelo Instituto Sou da Paz, Nova Odessa acaba de ser premiada pelo Governo do Estado por promover ambientes menos suscetíveis a roubos, através do programa “Parcerias Municipais”, que está em sua 1ª edição. O projeto foi lançado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo (SDR) em 2019 com o objetivo de unir esforços com as cidades para reduzir as desigualdades regionais em três áreas prioritárias – educação, saúde e segurança.

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza participará da cerimônia de premiação, que será realizada nesta segunda-feira (14), às 15h, no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador João Doria, e do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. A iniciativa está em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 e tem respaldo no Plano Plurianual do Governo do Estado para o quadriênio 2020-2023.

Neste ano, Nova Odessa contabiliza queda de 51,6% no número de roubos, entre janeiro e outubro, de acordo com a mais recente estatística divulgada pela SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública). Cinquenta e oito vítimas registraram queixa na Polícia Civil em 2020. No ano passado, foram 120 ocorrências nos primeiros dez meses. “A Segurança sempre foi um dos pilares do meu governo, junto com a Saúde e a Educação. O investimento para garantir a tranquilidade das famílias novaodessenses foi muito grande nestes 8 anos. Contratamos novos guardas, compramos novas viaturas e armamentos, demos uma sede digna à Guarda Municipal e instalamos o sistema de videomonitoramento na cidade. E encerrar o nosso segundo mandato sendo coroado com esse prêmio é fechar com ‘chave de ouro’, não tenho dúvida”, disse o prefeito Bill. Como premiação, Nova Odessa assinará um convênio com o governo estadual no valor de R$ 250.000,00 para ser investido na área da Segurança.

PROGRAMA. O objetivo do Programa Parcerias Municipais é apoiar e promover a cooperação entre municípios, organizações do terceiro setor e iniciativa privada para a mitigação dos principais problemas identificados. Para isso, a Secretaria de Desenvolvimento Regional disponibiliza uma equipe técnica que orienta e contribui para que as ações estabelecidas sejam efetivadas, fazendo com que as políticas públicas e os recursos financeiros e não financeiros cheguem de acordo com a necessidade de cada município e não de maneira massificada e indiscriminada.