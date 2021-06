Cidade Jardim lidera maior incidência de Covid-19 em 2021 em Americana

O bairro Cidade Jardim é o bairro com maior incidência de casos positivos de Covid19 no ano de 2021 em Americana. A prefeitura divulgou um balanço do número de casos por bairro.

Nesta quarta-feira, o município confirmou mais 200 casos positivos da doença, além de cinco mortes.

Top 5

Cidade Jardim – 453

Pq Novo Mundo – 346

Morada do Sol – 264

Nova Carioba – 256

Jaguari – 248

A Vigilância Epidemiológica explicou que o número de casos tem relação com a população do bairro/área de planejamento e não com o perfil populacional. Segundo o órgão municipal, a distribuição em 2021 está bem mista e difusa por todo o Município.

Veja a relação completa:

NOVA CARIOBA: 256

VILA DAINESE: 126

JARDIM NOVO PARAISO: 54

SÃO DOMINGOS: 70

SÃO MANOEL: 142

SÃO VITO: 73

BALNEARIO RIVIERA: 71

SALTO GRANDE: 112

BOSQUE DA SAÚDE: 4

CAMPO LIMPO: 66

CAMPO VERDE: 35

CARIOBINHA: 115

CATHARINA ZANAGA: 29

CENTRO: 219

JARDIM GIRASSOL: 47

CHACARA LETONIA: 96

CHACARA LUCILIA: 1

MACHADINHO: 154

CHACARA MANTOVANI: 1

VILA PANTANO: 6

CHACARA RODRIGUES: 10

SANTA CRUZ: 75

CIDADE JARDIM: 453

WERNER PLASS: 35

ZANAGA: 36

SÃO JERONIMO: 155

CONSERVA: 52

VILA MATHIESEN: 140

JACYRA: 37

SANTA LÚCIA: 6

RECANTO AZUL: 3

IATE CLUBE DE AMERICANA: 15

JD NSA SRA DE FATIMA: 79

JARDIM ALVORADA: 90

JARDIM AMELIA: 18

JARDIM AMERICA: 94

BELA VISTA: 57

BERTONI: 122

JARDIM BOER: 172

JARDIM BRASIL: 115

JARDIM BRASILIA: 54

BRIEDS: 24

CAMPO BELO: 5

JARDIM DA BALSA: 120

JARDIM DA COLINA: 57

JARDIM DA MATA: 59

JARDIM DA PAZ: 239

JARDIM DAS FLORES: 40

JARDIM DAS ORQUIDEAS: 55

JARDIM DO LAGO: 12

JARDIM DONA JUDITH: 21

CONDOMINIO IPES AMARELOS: 3

JARDIM DOS LIRIOS: 114

JARDIM DOS PINHEIROS: 2

JARDIM ESPERANÇA: 29

JARDIM ESPLANADA: 11

MARIO COVAS: 67

JARDIM GLORIA: 39

JARDIM GUANABARA: 100

JARDIM HELENA: 6

IATE CLUBE CAMPINAS: 7

JARDIM IMPERADOR: 34

JARDIM IPIRANGA: 149

RESIDENCIAL JACYRA: 9

JARDIM LIZANDRA:26

JARDIM MARCIA CRISTINA: 1

JARDIM MIRANDOLA: 86

JARDIM MIRIAM: 4

JARDIM MOLLON: 31

NIELSEN VILLE: 29

JD NSA SRA APARECIDA: 35

JD NSA SRA DO CARMO: 101

NOVA AMERICANA: 118

JARDIM NOVO HORIZONTE: 18

JARDIM NOVO PARAISO: 8

JARDIM PAU BRASIL: 1

JARDIM PAULISTA: 25

JARDIM PAULISTANO: 57

JARDIM PLANALTO: 28

JARDIM PRIMAVERA: 37

JARDIM PROGRESSO: 42

JARDIM RECANTO: 69

JARDIM DONA ROSA: 6

JARDIM SANTA ELIZA: 19

JARDIM SANTANA: 61

JARDIM SANTA ROSA: 6

SANTO ANTONIO: 71

SÃO BENEDITO: 33

SÃO DOMINGO: 51

SÃO JOSÉ: 37

JARDIM SÃO PAULO: 147

SÃO PEDRO: 30

SÃO ROQUE: 81

SÃO SEBASTIAO: 12

SÃO VITO: 45

JARDIM TERRAMERICA: 314

JARDIM THELJA: 28

JARDIM TRIPORI: 3

VILA BELA: 51

VILLAGIO: 5

VILA ISRAEL: 23

MONTE CARLO: 40

MORADA DO SOL: 264

PARQUE DA LIBERDADE: 189

PARQUE DAS NAÇÕES: 223

PARQUE DOM PEDRO II: 76

PARQUE GRAMADO: 161

PARQUE NOVO MUNDO: 346

BOA VISTA: 80

JAGUARI: 248

NARDINE: 29

RESIDENCIA TRANCREDI: 11

PARQUE UNIVERSITARIO: 127

PORTAL DOS NOBRES: 8

PRAIA DOS NAMORADOS: 44

RECANTO JATOBÁ: 5

RECANTO VISTA ALEGRE: 10

REMANSO AZUL: 8

VILA DAS PAINERAS: 10

SÃO LUIZ: 78

VALE DAS NOGUEIRAS: 143

VALE DO RIO BRANCO: 10

VILA AMORIM: 39

VILA BELVEDERE: 68

BERTINE: 127

VILA BAISI: 14

VILA CECHINO: 5

VILA CORDENONSI: 96

VILA CONQUISTA: 8

VILA GALO: 23

VILA FREZZARIN: 57

VILA JONES: 43

VILA LOURICILDA: 15

VILA MARGARIDA: 17

VILA MARIANA: 55

VILA MEDON: 18

VILA MOLLON: 11

VILA NOVA ESPERANÇA: 1

BOA ESPERANÇA: 4

SANTA MARIA: 107

VILA SANTA CATARINA: 126

VILA MASSUCHETO: 4

VILA REHDER: 37

PRAIA AZUL: 128

VILA OMAR: 33

OUTROS (BAIRROS DE OUTROS MUNICIPIOS, BAIRROS SEM IDENTIFICAÇÃO, SEM NOME): 1.861