Cidade Jardim lidera maior incidência de Covid-19 em 2021 em Americana

O bairro Cidade Jardim é o bairro com maior incidência de casos positivos de Covid19 no ano de 2021 em Americana. A prefeitura divulgou um balanço do número de casos por bairro.
Nesta quarta-feira, o município confirmou mais 200 casos positivos da doença, além de cinco mortes.
Top 5
Cidade Jardim – 453
Pq Novo Mundo – 346
Morada do Sol – 264
Nova Carioba – 256
Jaguari – 248
A Vigilância Epidemiológica explicou que o número de casos tem relação com a população do bairro/área de planejamento e não com o perfil populacional. Segundo o órgão municipal, a distribuição em 2021 está bem mista e difusa por todo o Município.
Veja a relação completa:
NOVA CARIOBA: 256
VILA DAINESE: 126
JARDIM NOVO PARAISO: 54
SÃO DOMINGOS: 70
SÃO MANOEL: 142
SÃO VITO: 73
BALNEARIO RIVIERA: 71
SALTO GRANDE: 112
BOSQUE DA SAÚDE: 4
CAMPO LIMPO: 66
CAMPO VERDE: 35
CARIOBINHA: 115
CATHARINA ZANAGA: 29
CENTRO: 219
JARDIM GIRASSOL: 47
CHACARA LETONIA: 96
CHACARA LUCILIA: 1
MACHADINHO: 154
CHACARA MANTOVANI: 1
VILA PANTANO: 6
CHACARA RODRIGUES: 10
SANTA CRUZ: 75
CIDADE JARDIM: 453
WERNER PLASS: 35
ZANAGA: 36
SÃO JERONIMO: 155
CONSERVA: 52
VILA MATHIESEN: 140
JACYRA: 37
SANTA LÚCIA: 6
RECANTO AZUL: 3
IATE CLUBE DE AMERICANA: 15
JD NSA SRA DE FATIMA: 79
JARDIM ALVORADA: 90
JARDIM AMELIA: 18
JARDIM AMERICA: 94
BELA VISTA: 57
BERTONI: 122
JARDIM BOER: 172
JARDIM BRASIL: 115
JARDIM BRASILIA: 54
BRIEDS: 24
CAMPO BELO: 5
JARDIM DA BALSA: 120
JARDIM DA COLINA: 57
JARDIM DA MATA: 59
JARDIM DA PAZ: 239
JARDIM DAS FLORES: 40
JARDIM DAS ORQUIDEAS: 55
JARDIM DO LAGO: 12
JARDIM DONA JUDITH: 21
CONDOMINIO IPES AMARELOS: 3
JARDIM DOS LIRIOS: 114
JARDIM DOS PINHEIROS: 2
JARDIM ESPERANÇA: 29
JARDIM ESPLANADA: 11
MARIO COVAS: 67
JARDIM GLORIA: 39
JARDIM GUANABARA: 100
JARDIM HELENA: 6
IATE CLUBE CAMPINAS: 7
JARDIM IMPERADOR: 34
JARDIM IPIRANGA: 149
RESIDENCIAL JACYRA: 9
JARDIM LIZANDRA:26
JARDIM MARCIA CRISTINA: 1
JARDIM MIRANDOLA: 86
JARDIM MIRIAM: 4
JARDIM MOLLON: 31
NIELSEN VILLE: 29
JD NSA SRA APARECIDA: 35
JD NSA SRA DO CARMO: 101
NOVA AMERICANA: 118
JARDIM NOVO HORIZONTE: 18
JARDIM NOVO PARAISO: 8
JARDIM PAU BRASIL: 1
JARDIM PAULISTA: 25
JARDIM PAULISTANO: 57
JARDIM PLANALTO: 28
JARDIM PRIMAVERA: 37
JARDIM PROGRESSO: 42
JARDIM RECANTO: 69
JARDIM DONA ROSA: 6
JARDIM SANTA ELIZA: 19
JARDIM SANTANA: 61
JARDIM SANTA ROSA: 6
SANTO ANTONIO: 71
SÃO BENEDITO: 33
SÃO DOMINGO: 51
SÃO JOSÉ: 37
JARDIM SÃO PAULO: 147
SÃO PEDRO: 30
SÃO ROQUE: 81
SÃO SEBASTIAO: 12
SÃO VITO: 45
JARDIM TERRAMERICA: 314
JARDIM THELJA: 28
JARDIM TRIPORI: 3
VILA BELA: 51
VILLAGIO: 5
VILA ISRAEL: 23
MONTE CARLO: 40
MORADA DO SOL: 264
PARQUE DA LIBERDADE: 189
PARQUE DAS NAÇÕES: 223
PARQUE DOM PEDRO II: 76
PARQUE GRAMADO: 161
PARQUE NOVO MUNDO: 346
BOA VISTA: 80
JAGUARI: 248
NARDINE: 29
RESIDENCIA TRANCREDI: 11
PARQUE UNIVERSITARIO: 127
PORTAL DOS NOBRES: 8
PRAIA DOS NAMORADOS: 44
RECANTO JATOBÁ: 5
RECANTO VISTA ALEGRE: 10
REMANSO AZUL: 8
VILA DAS PAINERAS: 10
SÃO LUIZ: 78
VALE DAS NOGUEIRAS: 143
VALE DO RIO BRANCO: 10
VILA AMORIM: 39
VILA BELVEDERE: 68
BERTINE: 127
VILA BAISI: 14
VILA CECHINO: 5
VILA CORDENONSI: 96
VILA CONQUISTA: 8
VILA GALO: 23
VILA FREZZARIN: 57
VILA JONES: 43
VILA LOURICILDA: 15
VILA MARGARIDA: 17
VILA MARIANA: 55
VILA MEDON: 18
VILA MOLLON: 11
VILA NOVA ESPERANÇA: 1
BOA ESPERANÇA: 4
SANTA MARIA: 107
VILA SANTA CATARINA: 126
VILA MASSUCHETO: 4
VILA REHDER: 37
PRAIA AZUL: 128
VILA OMAR: 33
OUTROS (BAIRROS DE OUTROS MUNICIPIOS, BAIRROS SEM IDENTIFICAÇÃO, SEM NOME): 1.861