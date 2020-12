Cidade Jardim e Liberdade voltam e ter vereadores

Os bairros Cidade Jardim e Parque da Liberdade voltam a ter representantes na Câmara de Americana a partir de 1o de janeiro. A região do Parque da Liberdade (que abrange Parque Gramado, Jardim da Paz e São Jerônimo) até elegeu uma vereadora em 2016, mas Judith acabou morrendo durante o mandato. Este ano foi eleita Leonora do Postinho/PDT, que foi vereadora no mandato 2013-2016, mas não conseguiu vencer em 2016 e tentou novo mandato e voltou agora como fênix.

A região da Cidade Jardim, que teve na década passada como representante os ex-vereadores Moacir Romero e AC Sacilotto, ficou os últimos 4 anos sem representantes. O novato Fernando da Farmácia/PTB vai chegar para representar a região que considera o principal foco de seu trabalho nos próximos 4 anos.