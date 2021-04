Cidadania tenta Zé Mário/Jair Carneiro em Nova Odessa

Sob o comando do ex-vereador José Pereira, o Cidadania (ex-PPS) está se articulando em Nova Odessa. O partido visa à escolha de candidatos a deputado estadual e federal para as eleições de 2022. O novo presidente confirmou que estuda a ‘dobradinha’ José Mário Moraes e Jair Carneiro, dois experientes políticos da cidade, para possivelmente concorrer.

Recentemente, o diretório estadual aprovou por unanimidade a nova direção partidária na cidade. Além de Zé Pereira, o Cidadania novaodessense tem em sua diretoria os nomes de Fernanda Bianchini, Gilson Geraldo da Silva, Luci Castellani Pereira e Wagner Longhi, que inclusive é o diretor de Promoção Social na Prefeitura atualmente.

“(O Zé Mário e o Jair Carneiro) Estão convidados”, confirmou Zé Pereira. De acordo com o presidente do Cidadania, ambos “ficaram de estudar com carinho” e “consultar as bases”. Zé Mário foi prefeito entre 1997 e 2000, além de vereador e presidente da Câmara no biênio 2009/2010, enquanto Carneiro também comandou o Poder Legislativo entre 1995 e 1996.