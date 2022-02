Cidadania e PSDB fecham acordo na federação. Como fica na região

O Diretório Nacional do Cidadania decidiu neste sábado, dia 18, em votação, que seguirá para a eleição nacional de 2022 junto com o PSDB. Na região, o partido tem o prefeito de Sumaré Luiz Dalben e os vereadores de Americana Luiz da Rodaben e Dr Otto. Em Nova Odessa, o partido é comandado pelo ex-vereador José Pereira e convidou o ex-vereador Tiago Lobo a cerrar fileiras para 2022. Em Santa Bárbara, o Cidadania não teve candidatos em 2020 (chapa de vereador).

O NM falou com J. Pereira, que vê a união “de forma natural, sempre caminhamos juntos, temos muito em comum. Em Nova Odessa PSDB/Cidadania, fizeram uma administração que entrou para a história e vamos repetir em 2024”, completou.

Os presidentes dos dois partidos, Roberto Freire e o tucano Bruno Araújo, vinham costurando o acordo em volta do nome de João Doria para Presidente da República. Este é o primeiro movimento formal de apoio de um partido na decisão do xadrez eleitoral para o Planalto em 2022. Conversas dos tucanos seguem com MDB e União Brasil.