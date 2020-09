O vereador e presidente da Câmara Municipal de Americana, Luiz da Rodaben (Cidadania) desistiu da sua pré-candidatura a prefeito de Americana e fechou apoio a Chico Sardelli (PV).

O nome do vice de Chico ainda é dado como certo do vereador Odir Demarchi (PL), mas outros dois vereadores com mais tempo de mandato podem entrar na disputa, Dr Otto Kinsui (Cidadania) e Rodaben – que liderou o processo de definição política do Cidadania.