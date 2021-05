Ciclistas, Prefeitura faz melhorias na rodovia Saulo Waldemar Fornazin 

Santa Bárbara d’Oeste é visitada por ciclistas da região que escolhem a Zona Rural barbarense para prática de exercícios físicos e lazer. A região do bairro Santo Antônio do Sapezeiro é o destino turístico mais visitado aos finais de semana. Para oferecer segurança e melhor estrutura aos visitantes, a Prefeitura nivelará a marginal de terra da Rodovia Saulo Waldemar Fornazin, oportunizando que ciclistas adotem essa rota como trajeto até o bairro rural. A obra tem início nesta quinta-feira (13) e seguirá nas próximas semanas.

Desde 2020 a Prefeitura já executa ações na região visando a segurança dos ciclistas e turistas. A Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo, coletivo Pedala SBO e Grupos de Pedal, lançou a campanha educativa Pedal Seguro SBO – uma ação do Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo. A iniciativa busca orientar ciclistas sobre segurança no trânsito, conscientizando-os para que mantenham distância, pedalem em fila única, mantenham-se no acostamento, utilizem equipamento de segurança, comuniquem-se no trânsito e evitem aglomerações.

No último mês, em comemoração ao Dia Internacional do Ciclista, foi lançada a Cartilha do Ciclista. O manual educativo baseia-se na premissa de que a bicicleta é um veículo como qualquer outro e deve seguir as normas de trânsito e visa incorporar ações fundamentais na vida dos ciclistas e conscientizar, trazendo informações sobre uso correto da bicicleta e seus equipamentos obrigatórios, legislações e benefícios do transporte. A versão on-line pode ser consultada no site www.santabarbara.sp.gov.br/pedal-seguro.