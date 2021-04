Ciclista morre depois de ser atropelado no Sapezeiro

Imagem de arquivo

Um ciclista morreu depois de ter sido atropelado por um carro na região do bairro de Santo Antonio de Sapezeiro, zona rural de Santa Bárbara d’Oeste. O acidente aconteceu por volta das 13h e o motorista do carro teria parado alguns quilômetros depois do acidente.

A polícia ainda está no local atendendo a ocorrência. As primeiras informações são de que a vítima não era da região e chegou a ser socorrida para o hospital Afonso Ramos, em Santa Bárbara.

Em agosto, a região do Sapezeiro participou da campanha da equipe do Pedal Seguro SBO/Foto de arquivo do evento.