Ciclismo e Mountain Bike de SBO conquistam 11 pódios

As equipes de Ciclismo e de Mountain Bike de Santa Bárbara d’Oeste conquistaram 11 pódios durante o último fim de semana, em competições realizadas em Botucatu e Itatiba.

No Ciclismo, a Brasil Ride ocorreu entre Botucatu e Pardinho, com prova de estrada. Nas provas de 75 km, o time Seme / S.F. Racing foi campeão com Sidinei Silva (Categoria M-55/59), Sérgio Gibin (Categoria M-50/54) e Márcio Paes (categoria M-45/49). Também nos 75 km Felipe Ferreira conquistou a terceira posição na categoria M-30 a 34 e Claudemir Bernardes foi o sexto lugar na categoria M-40/44. O atleta Elvis Tezzoto teve problemas mecânicos e não concluiu a prova. Na prova de 100 km, Raul Estevinho foi o vice-campeão na categoria M-30/34 e Luciano Rocha foi o 10º na categoria M-45/49.

No Mountain Bike, a equipe Seme / S.F. Racing entrou em ação na 3ª etapa da Copa FBR, em Itatiba. Sidnei Fernandes foi o campeão na categoria Elite Pró, Gabriel Albini Dias da Silva o campeão na categoria Júnior Pró, Elvis Ivan Rosendo o campeão na Sport Master A, Eduardo Augusto da Silva o campeão na Sport Senior e Ailton Gregório Galvão Silva o campeão na categoria Sport Veterano A. Sidney dos Santos Dutrelo foi o voce-campeão na Sport Master B, enquanto Kleiton Luiz Pinto o 5º lugar na Sport Master A e Vitor Gabriel Tofanini o 7º lugar na categoria Sport Juvenil.