Ciclismo de Santa Bárbara participa de provas no interior

A equipe de ciclismo Seme/Santa Bárbara participou no último domingo (22) da prova GP Anesio Argenton, da Copa São Paulo de Ciclismo, em Araraquara. Os atletas tiveram os seguintes resultados: categoria Junior: Gabriel Albini da Silva (primeiro colocado); categoria Master A: Kleiton Luiz (oitavo), categoria Master B: Elvis Tezoto (terceiro), Claudemir Bernardes (quarto) e Marcio Paes (sexto); categoria Master C: Ivan Roberto (primeiro), Sérgio Gibin (terceiro) e Sidinei da Silva (sexto); categoria Master D: Paulo Humberto (terceiro) e categoria Sub 30: Miguel Almeida Braga (segundo).

Já no dia 15, atletas da SF Racing/Seme participaram da 2° Etapa da Copa FBR de MTB, em Porto Feliz. A equipe é liderada por Sidnei Fernandes, Raul Vitor Estevinho e Monise Rodrigues, com apoio da Secretaria de Esportes. Classificação: Sidnei Fernandes (1° Elite pro), Elvis Rosendo (1° Sport Master A), Ailton Gregorio (2° Veterano A), Gabriel Albini (2° Juvenil pro), Samuel de Brito (3° Sport Master B), Eduardo da Silva (4° Sênior Sport), Miguel Almeida (2° Elite Sport), Kleiton Luiz (10° Master A), Raul Estevinho (8° Elite pro/20 geral) e Gustavo Mondoni (20° Sport Master).