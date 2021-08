Cia. Finibus estreia versão on-line de espetáculo sobre violência doméstica, vida e morte.

Estreia na sexta-feira, 27 de agosto, às 20h, a nova montagem da Cia. Finibus de Teatro: “Ode às Catarinas”. Com direção de João Nalão e texto assinado por Mari Mirandola e João Nalão, o espetáculo traz à tona temas importantes da atualidade, como a violência física e psicológica contra a mulher, núcleo familiar, amor, vida e morte. “O espetáculo fala sobre família, laços de amor e formas de cuidado. Nós estamos trazendo assuntos extremamente importantes, mas, ao mesmo tempo, desafiadores para serem contados em um único espetáculo”, afirma o diretor.

De acordo com Mari Mirandola, que também está no elenco, a ideia inicial surgiu dentro de um hospital, quando conheceu pessoas que estavam vivenciando todos os dias a linha tênue entre vida e morte e relatavam conquistas e arrependimentos até chegarem naquela fase. “Quando acompanhei minha mãe no tratamento paliativo, pude ouvir e conhecer muitas histórias além da dela, o que me inspirou vários textos e poemas. A história que contamos no espetáculo, apesar de fictícia, tem um pouco de cada caso, que vi, vivi, li, conheci e alguns até me aprofundei e muitos, assustadoramente, tinha alguma citação sobre machismo, violência doméstica e amarguras em cima de relacionamentos que não deram certo, mas seguiram adiante pelo status social”, relata. “Depois da morte da minha mãe, chamei o João para conversar, apresentei a ideia e alguns poemas para ele e começamos a pesquisar mais sobre tudo isso, até fecharmos o texto e o elenco – que tem eu, o Éverton Gatti e uma participação especial de Marcelo Porqueres”, conclui.

Para Éverton Gatti, ator que dá vida a Eduardo – personagem que é o melhor amigo de Catarina e o responsável por toda a narrativa do espetáculo, a obra em si fala por todas as mulheres que ainda são silenciadas pela sociedade. “Muitas mulheres temem falar o que realmente acontece dentro do relacionamento por medo e pressão da sociedade, mas nós sabemos que todas essas vozes acabam sendo caladas de alguma maneira”, conta.

A expectativa para a estreia é grande! Para o futuro, a companhia quer levar essa narrativa aos palcos com o público presente. “A pandemia causou uma grande transformação no fazer teatral. Trabalhar com uma montagem on-line foi um misto de ‘o que eu faço agora?’ e ‘caramba, presencialmente eu pensaria nisso?’”, afirma João Nalão.

TRANSMISSÃO:

Devido à pandemia da COVID-19, “Ode às Catarinas” será exibido, nos dias 27 e 28 às 20h e 29 às 19h pelo canal do YouTube da Cia. Finibus e o link da transmissão será compartilhado horas antes nas redes sociais da companhia, como Instagram e Facebook. Quem preferir pode acessar direto o canal no YouTube que já terá acesso ao espetáculo. Os ingressos serão no chapéu virtual, ou seja, durante a transmissão os atores disponibilizarão um PIX para a transferência de um valor que seja justo para a montagem e, claro, para quem está assistindo. Parte dessa verba será disponibilizada para compra de absorventes a projetos que cuidam de mulheres em vulnerabilidade social.

SINOPSE:

Catarina sempre foi a mais sonhadora entre os seus amigos. Filha única, de família religiosa e muito aplicada aos estudos, ela sempre sonhou em se formar, ter uma profissão, se casar e formar a sua própria família, mas nem tudo saiu do jeito que ela esperava e diversos acontecimentos fazem com que ela tenha que escolher entre seguir a tentativa frustrada de manter a família unida ou viver a liberdade que lhe resta ao lado do filho e amigos.

SERVIÇO:

Espetáculo: Ode às Catarinas

Data: 27 e 28 às 20h e 29 de agosto às 19h.

Exibição pelo canal no YouTube: www.youtube.com/c/FinibusCia

O link será disponibilizado pelas redes sociais:

https://www.facebook.com/Ciafinibus/

https://www.instagram.com/ciafinibus/

Ingressos: contribuição voluntária via PIX (19) 98130-2570 – Éverton Gatti

