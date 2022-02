Chuvas. Sumaré monitora bairros com maior risco

Equipes de diversos órgãos da Prefeitura de Sumaré distribuíram nesta segunda-feira, dia 31, kits de limpeza, higiene e alimentos nos bairros afetados pelas chuvas fortes que atingiram a cidade neste fim de semana, prestando todo apoio, assistência social e em saúde às famílias.

Além disso, seguem os trabalhos de limpeza e manutenção da cidade, lavagem de ruas e desobstrução de galerias de água pluvial, além do monitoramento e vistoria das áreas de risco, rios e córregos, a fim de garantir a segurança e proteger a população.Nesta tarde, o prefeito Luiz Dalben se reuniu com representantes dos órgãos municipais envolvidos diretamente nas ações de cuidados e prevenção, traçando estratégias de proteção e combate aos riscos.

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré intensificou a Campanha Solidária do Bem para arrecadação de alimentos, roupas, utensílios domésticos, móveis, kits de limpeza e higiene pessoal. A população pode doar de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na sede do Fundo Social, na rua Dom Barreto, nº 1.377, centro, CRASs da cidade e Administrações Regionais. Caso não seja possível levar as doações, a população pode entrar em contato pelos telefones 3883-5282/3828-3495 que o Funssol fará a retirada.

Entre domingo e segunda, dias 30 e 31, Sumaré registrou 101 mm de volume de chuva, o que causou o transbordo do Ribeirão Quilombo. Os bairros Três Pontes e Jardins Primavera, São Domingos e Basilicata sofreram com alagamentos, afetando vinte residências. Após vistoria e monitramento da Defesa Civil, todas as famílias já retornaram para suas casas e recebem acompanhamento da Prefeitura.

Desde 2017, um trabalho constante é realizado para minimizar os riscos e problemas causados por alagamentos. Para o combate às cheias e outros danos eventualmente causados por fortes chuvas, foram adotadas medidas preventivas pela Defesa Civil, como o acompanhamento dos índices pluviométricos e previsão meteorológica em uma central de monitoramento 24 horas montada na sede da corporação.

Os Ribeirões Quilombo e Tijuco Preto recebem limpezas constantes, por meio de verbas encaminhadas pelo deputado Dirceu Dalben. Também são realizadas atividades de orientação e conscientização da população, como para evitar descartes irregulares, que é um dos principais fatores de risco para alagamentos e enchentes, e monitoramento e vistoria das áreas de risco, mapeadas em 2017 pelo Plano Municipal de Ações Contra Enchentes. Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos trabalha intensamente no desentupimento de bueiros, a fim de facilitar o escoamento das águas das chuvas.

“Por meio de um plano preventivo, trabalho ostensivo e plantão 24 horas, a Prefeitura de Sumaré trabalha visando diminuir ocorrências como enchentes, alagamentos, desabrigados e demais intercorrências e danos. Em 2017, eram 17 pontos de alagamentos; hoje, são quatro. Além disso, a limpeza dos ribeirões permite a vazão mais rápida da água. Estamos nas ruas 24 horas, sete dias por semana, monitorando, vistoriando e orientando a população”, explicou o superintendente da Defesa Civil, Demétrio Moreira.

“Nossa preocupação é sempre proteger a população. Elaboramos o Plano Municipal de Ações Contra Enchentes, contendo um mapeamento de todas as áreas risco, e que é nossoa base para a elaboração das ações preventivas. Nossas equipes trabalham para prevenir possíveis ocorrências, reduzir os impactos e amenizar os transtornos, minimizando os danos no caso de possíveis desastres naturais. Além disso, nossas equipes acompanham in loco todas as famílias afetadas pelas chuvas, prestando atendimento e assistência”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Caso haja necessidade de atendimentos de urgência os moradores podem entrar em contato pelos telefones:

– Corpo de Bombeiros Municipal 193;

– SAMU 192;

– Defesa Civil 199.