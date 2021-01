Chuva. Rua vira rio em Americana, carro preso nas águas e passagem fechada em SB

Chuva forte que caiu após o almoço alagou diversos pontos em Americana e Santa Bárbara. Veja alguns vídeos enviados por leitores do NM:

Rua Fonte da Saudade em Americana, um verdadeiro rio. Vídeo de Matheus Mariotti Moia.



Chuva enche passagem do bairro Santa Rita em Santa Bárbara d’Oeste. Vídeo redes sociais.

Carro preso no meio da chuva em Santa Bárbara. Esquina da rua Bolivia e rua Argentina no bairro Sartori. Ao lado do Parque dos Ipês.

Jardim Conceição, em Santa Bárbara d’Oeste, bem ao lado do corredor metropolitano.

Estrada do Barreirinho, em Santa Bárbara, isolou diversas pessoas por ser a única passagem de acesso ao bairro.