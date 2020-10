Chuvas isoladas devem aparecer neste domingo

Este domingo deve trazer chuvas isoladas para a região de Americana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As temperaturas continuam altas, mas deve cair a água tanto esperada.

A previsão é de que no período da tarde tenha muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A possibilidade se estende também para o período da noite. A intensidade do vento é moderada.

Domingo

Temperatura Mínima 19°C

Temperatura Máxima 34°C

Umidade Máxima 90%

Umidade Mínima 40%

Já durante a semana as temperaturas continuam altas.

Segunda-feira

Temperatura Mínima 18°C Temperatura Máxima 35°C Umidade Máxima 90% Umidade Mínima 30%

Terça-feira

Temperatura Mínima 23°C Temperatura Máxima 38°C Umidade Máxima 65% Umidade Mínima 20%

Na quarta-feira os termômetros podem atingir até 39ºC e existe a possibilidade de chuvas isoladas.

Quarta-feira