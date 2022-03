Chuvas dessa terça-feira põem Defesa Civil Nova Odessa em alerta

As fortes chuvas que atingiram as cidades da região na tarde e noite dessa terça-feira (1º/03), especialmente as da bacia do Ribeirão Quilombo (como Campinas e Sumaré), puseram a Defesa Civil Municipal em estado de alerta, e demandaram intervenções de equipes da Prefeitura de Nova Odessa, do Corpo de Bombeiros e da Coden Ambiental em diversos pontos da cidade.

Foram registrados alagamentos na Avenida Ampelio Gazzetta, nas alturas dos córregos Palmital (na divisa com Sumaré) e Capuava (no início da Rua Fioravante Martins), na Rua José Maria Bellinate, no Lopes Iglesias, e na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, vicinal que liga Nova Odessa a Americana, na altura do cruzamento com a Avenida Brasil e também na altura dos “fundos” do Jardim Eneides.

Nestes dois últimos casos, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, vistoriou pessoalmente os locais na terça à noite e informou que vai pedir o apoio do DER (Departamento Estadual de Estradas de Rodagem), responsável pela rodovia, para estudar o que pode ser feito para evitar ocorrências futuras de alagamentos da pista nestes pontos – muito provavelmente causados por questões de drenagem.

A ocorrência mais grave aconteceu por volta das 20h, quando uma motorista tentou atravessar o alagamento causado pelo Córrego Palmital na Rua José Maria Bellinate e teve seu veículo tomado pelas águas. O próprio prefeito Leitinho auxiliou as equipes da Defesa Civil e Associação dos Bombeiros Voluntários no resgate da mulher, que não sofreu ferimentos, apenas o susto e danos materiais.

No Jardim Planalto, as fortes enxurradas causaram uma erosão na margem do córrego que sai da represa do Parque Ecológico Izidoro Bordon, colocando em risco um veículo que se encontrava estacionado na Avenida José Penachione. A Defesa Civil teve que auxiliar na remoção da roda dianteira do veículo. Parte da rua está interditada.

Equipes da Coden Ambiental, do Corpo de Bombeiros Estadual e da Associação dos Bombeiros Voluntários de Nova Odessa auxiliaram a Defesa Civil no atendimento e orientação de motoristas nestes pontos de alagamentos ao longo da noite.

A Defesa Civil Municipal segue monitorando constantemente as ruas sujeitas a eventuais riscos de cheias no Quilombo, que chegou a subir 1,20 metro acima de seu nível normal na noite dessa terça-feira, mas voltou a baixar em seguida.

Nenhum imóvel foi afetado na cidade. Equipes da Coden Ambiental e da Secretaria de Obras da Prefeitura já iniciaram nesta quarta-feira (02/03) a limpeza das ruas mais baixas do Jardim São Jorge e da Vila Azenha, atingidas pelas águas do Quilombo.

A calçada da ponte da Rua Sigesmundo Andermann sobre o Córrego Capuava, entre os jardins São Manoel e Éden, continua interditada e deve passar por obras em breve.

CUIDADOS

Em situações de chuvas fortes:

– Afaste-se de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões.

– Afaste-se de janelas, tomadas, torneiras, canos elétricos e evite tomar banho.

– Nunca atravesse uma via com água ou lama de deslizamento fluindo.

– Diante do aparecimento de fendas e rachaduras nas paredes ou de qualquer sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure abrigo fora da área de risco.

Para mais informações sobre como se prevenir, visite o site spalerta.sp.gov.br.

CONTATOS

● Em caso de emergências, a população de Nova Odessa pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (19) 9.9545-6418, a Defesa Civil Estadual pelo 199 ou também os Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190).

● Para ocorrências envolvendo as redes de água e esgoto ou a coleta de lixo, entre em contato com a Coden Ambiental pelos telefones 0800.771.1195 ou (19) 9.9599-7766.

● Em caso de falta de energia ou ocorrências envolvendo a rede elétrica, é importante que a população entre em contato imediatamente com a CPFL Energia no www.cpfl.com.br, App “CPFL Energia” ou WhatsApp (19) 99908-8888. Nunca toque nos fios!

● Os telefones da GCM (Guarda Civil Municipal) são o (19) 3466-1900 e o 153.