Chuva e os cuidados com os pets

São Paulo, janeiro de 2020 – Junto com a estação mais quente do ano também estão presentes as fortes pancadas de chuva, tempestades e alagamentos, que ocorrem em várias cidades do país. Para quem é pai ou mãe de pet, vale lembrar que os animais de estimação precisam ser protegidos, pois as chuvas podem causar diversas reações.

Um dos riscos envolvidos é a exposição a microrganismos e bactérias. A médica veterinária, Thaís Matos, que atua na área de Confiança & Segurança da DogHero , maior empresa de serviços para pet da América Latina, explica que em situações extremas de enchentes e inundações, os animais não devem ter contato e nem beber água parada.

“Os cães precisam ser protegidos da leptospirose, de parasitas, de intoxicações (se houver resquícios de gasolina ou pesticidas na água) e problemas de pele. Os gatos podem contrair a panleucopenia felina. Caso se molhem, é importante mantê-los secos e com as medidas profiláticas em dia. Certifique-se que seu pet esteja em dia com a vacinação e caso ele apresente febre, vômito, urina escura ou apatia procure ajuda especializada”, declara Thaís.

Durante os passeios, que são indispensáveis, principalmente no verão, o tutor e o pet podem ser pegos desprevenidos pela chuva. “Existe hoje em lojas especializadas para os pets um guarda-chuva específico para cãezinhos. Apesar do acessório proteger o corpo do pet, as patas continuam expostas, então, ao voltar para casa higienize-as e seque-as completamente, para evitar frieiras e outras doenças”, completa a especialista.

Ao saírem de casa com o seu animal de estimação, os pais e mães de pets precisam estar preparados para os piores cenários possíveis. Caso não consigam retornar para casa, por causa da forte chuva, ter um kit de emergência para seu filho de quatro patas é essencial. Veja como montar o seu:

• Tanto para cães quanto para gatos, o kit precisa ter o essencial: separe a alimentação do pet (quantidade suficiente para um período de longas horas fora de casa); leve sempre as medicações (prescritas pelo médico veterinário) e água potável (importante mantê-lo hidratado enquanto estiver fora de casa);

• Outros itens que podem conter no kit: brinquedo (para distrair e manter a calma diante de trovões), coleira e guia (para não deixar ele escapar, pois pode se perder ou se ferir), comedor pequeno (para alimentar seu pet adequadamente), toalha e itens de higiene (para limpar as patas e secar seu pet, caso ele se molhe neste período).

