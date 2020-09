Chuva e friozinho de volta à região a partir de sábado

A partir deste sábado a chuva deve estar de volta à região. De acordo com o Climatempo, já no sábado – nos períodos da tarde e noite – deve acontecer pancadas, mas o calor permanece. A mínima é de 20º e máxima de 35º.

No domingo a chuva deve permanecer durante todo o dia e a temperatura começa a cair. A mínima é de 16º e a máxima de 24º.

A segunda e terça-feira da próxima semana também serão chuvosas. A previsão é de que chova o dia todo com a temperatura média de mínima 15º e máxima 25º.

O sol volta a aparecer na quarta-feira e as temperaturas sobem, com máxima de 30º. A previsão a partir de quarta-feira é bastante calor e sem nuvens no céu.