“Chuva” de verbas de deputados e a aproximação da eleição 2022

A aproximação das eleições de 2022 – quando se elege deputados – já está sendo marcada pela “chuva” de verbas.

Cidades da região vêm anunciando a chegada de recursos provenientes de deputados federais e estaduais, que disputarão um lugar nas cadeiras das Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados no próximo ano.

O anúncio das verbas não significa que o dinheiro – de fato – está nos cofres de cada prefeitura. O caminho para que a verba possa ser utilizada, enfim, é longo e nem sempre se concretiza.

Deputados já conhecidos e outros dando as caras pela primeira vez anunciaram diversos recursos para a região – Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré – nas últimas semanas, para diversas áreas, em busca da “lembrança” do eleitor no momento do voto.